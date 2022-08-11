Ученые пересадили дрожжам человеческие гены 7 11.08.2022, 9:30

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Это может привести к прорыву в медицине.

Голландские биотехнологи пересадили дрожжам гены человека, отвечающих за метаболизм в мышцах. Так получится изучить клеточные процессы, понимание которых поможет в поисках лекарств от рака, пишет phys.org.

ДНК дрожжей модифицировали и раньше, но это первый случай, когда ученые смогли включить в нее такой большой и важный фрагмент генома человека.

Гуманизированные дрожжи выращивать проще, чем человеческие клетки и ткани. Исследовать их также легче — модель получается чистой, в ней нет никаких посторонних взаимодействий.

С помощью генетически модифицированных дрожжей исследователи будут изучать процесс расщепления сахара для захвата энергии и создания клеточных блоков внутри клеток мышц.

«Это кажется странным, так как дрожжи — простые одноклеточные организмы, а человек — чрезвычайно сложная система, но клетки в обоих случаях действуют очень похоже», — заявил ведущий автор научной работы Паскаль Даран-Лапухаде.

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