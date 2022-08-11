Руководители колхоза в Калинковичском районе похитили полтысячи коров 1 11.08.2022, 23:34

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На животных «бизнесмены» заработали внушительную сумму.

В Калинковичском районе возбуждены уголовные дела по фактам хищения скота и приписок.

Как сообщила пресс-служба МВД, в хищении подозреваются 43-летний директор сельхозорганизации и 31-летний главный зоотехник. Первый поручал отбирать крупный рогатый скот для продажи, а второй оформлял скотине свидетельства о естественной смерти. Потом животных списывали.

«За два года «бизнесмены» похитили и продали почти 500 коров и телят на общую сумму не менее 450 тысяч рублей», — сообщили в милиции.

Кроме того, в хозяйстве занимались искажением отчетности для улучшения показателей. Завышался привес и приплод скота, занижалось количество фактического падежа животных, составлялись ложные акты на выбытие КРС. Чтобы прикрыть преступную схему, готовились документы о якобы реализации мяса.

В отношении шести экс-заведующих фермами, которые выполняли преступные указания, возбуждены уголовные дела за служебный подлог.

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