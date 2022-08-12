«Мужа из-за диабета лишили «прав» 2 12.08.2022, 10:20

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История 41-летнего автомобилиста.

В редакцию «Автобизнеса» обратилась читательница Елена, которая была искренне возмущена тем, что ее 41-летнего мужа лишили водительского удостоверения из-за заболевания диабетом. Как так?

«Один раз стало плохо – и сразу «прав« лишать?«

Как пояснила Елена, супруг инсулинозависимый. Однажды у мужа начались судороги, что бывает при диабете, поэтому была вызвана «скорая». Госпитализация не потребовалась, помощь оказали оперативно, но перепугалась Елена сильно.

«Впоследствии при общении с медиками мы узнали, что мужа лишили «прав« на пять лет якобы из-за состояния его здоровья на основании единственного случая судорог, ставшего следствием диабета. Как так? Один раз стало плохо человеку – и сразу «прав» лишать?» – возмущена белоруска.

На этом супруги не остановились: взяли в поликлинике по месту жительства выписки, обратились в водительскую комиссию, написали жалобу в комитет здравоохранения – все без толку.

«Проблем со здоровьем в настоящий момент у мужа нет, что мы и пытаемся донести врачам. Но без толку, отписки пишут – и все. Человеку 41 год, «прав» лишили. Как пробить этот замкнутый круг врачей и чиновников?»

Только ли в диабете дело?

Журналисты стали разбираться в документах, которые представила Елена, и сразу возникло ощущение, что кто-то что-то недоговаривает. Например, обращений в «скорую» было не одно, а два: в апреле 2020-го и январе 2021-го. Причина обращений в картах вызова – «в связи с приступами потери сознания, сопровождавшимися судорогами». Уточним еще один факт: мужа Елены не лишили водительского удостоверения, а ограничили право управления транспортным средством по медицинским показаниям на 5 лет.

Сам по себе диабет бывает разным и с разными последствиями, например, такими, как нарушение мозговой деятельности и нервной проводимости, патологиями внутренних органов, впадением в кому. В нашей истории, помимо прочего, водителю был поставлен диагноз «пароксизм нарушения сознания». Это патологический синдром, который может развиться в результате заболевания или реакции организма на внешние раздражители. Он проявляется в виде приступов мигрени, панических атак, обмороков, головокружений, эпилептических приступов с судорогами или без них. Представляете себе, если подобное случится с водителем во время движения?

И с медицинской, и с юридической точек зрения решение водительской комиссии о недопуске к управлению транспортными средствами вынесено абсолютно правомерно и обоснованно. Вердикт медиков соответствует п.5.4 постановления Минздрава №88 «Об установлении перечня заболеваний и противопоказаний, препятствующих управлению механическими транспортными средствами, самоходными машинами, а также условий, при соблюдении которых лица допускаются по медицинским показаниям к управлению».

Из постановления: «Допускаются к управлению механическими транспортными средствами при судорожном приступе, судорожном синдроме не ранее чем через пять лет медицинского наблюдения после единственного или последнего эпизода судорожного приступа, при отсутствии приступов в течение пяти лет, что должно быть подтверждено медицинскими документами, диагностикой и отсутствием изменений на фоне нарушения функций нервной системы».

Все достаточно просто: дело тут не столько в самом сахарном диабете, сколько в сопутствующих заболеваниях. Управление автомобилем с такими проблемами со здоровьем опасно как для самого водителя, так и для остальных участников дорожного движения.

Можно сколько угодно обивать пороги чиновников в попытках вернуть водительские «права», но результат предсказуем. Поэтому выход один – выздоравливать.

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