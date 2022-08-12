Будет переворот: Пионтковский рассказал о настроениях в бункере Путина 7 12.08.2022, 11:10

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Андрей Пионтковский

В России ищут виновного.

В случае дальнейших успехов ВСУ на фронте Россию ждет переворот, который закончится свержением Владимира Путина.

Российский публицист Андрей Пионтковский в комментарии «24 каналу» пояснил, что тем, кто придет к власти в России, нужно будет назначить кого-нибудь виновным.

Пионтковский считает, что недавние взрывы в Новофедоровке – не только отличный военный эксперимент, но и имеет психологический эффект. А систему кремлевской лжи и пропаганды может сломать освобождение Херсона.

«Будет переворот. Придут к власти не какие-то там либералы, демократы, а такие же мерзавцы, как и сам Путин», - заявил он.

По словам Пионтковского, им нужно будет назвать виновного, как уже не раз было в истории Советского Союза. Он заявил, что окончательно пришел к такому выводу, наблюдая за реакцией различных пропагандистских и силовых фрагментов в России.

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