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После взрывов на авиабазе в Беларуси украинский чемпион мира по боксу высмеял Лукашенко

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  • 12.08.2022, 13:31
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После взрывов на авиабазе в Беларуси украинский чемпион мира по боксу высмеял Лукашенко

Диктатор показал на карте направления удара по нему.

Украинский экс-чемпион мира по боксу Вячеслав Сенченко высмеял белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Бывший полусредний вес, а ныне тренер опубликовал в Instagram фото диктатора с картой.

На снимке Лукашенко стоял возле карты и устремил указку на территорию Украины.

Сообщение в комментарии к кадру гласило: «Вот здесь мы получим п***ы».

Около полуночи 11 августа на аэродроме «Зябровка» в Гомельской области Беларуси раздались взрывы. По данным властей Украины, там базировались российские войска вторжения, оттуда обстреливали украинскую территорию, а в последнее время РФ полностью получила базу в свое распоряжение.

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины прокомментировали взрывы на военных аэродромах во временно оккупированном Крыму и Беларуси, назвав их «помощью высших сил».

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