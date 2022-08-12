Focus: В России заговорили о «драматическом» положении армии 1 12.08.2022, 13:51

1,450

Советник Минобороны РФ признал, что армия Украины гораздо опытнее, чем российская.

Советник российского Минобороны признал, что оккупационным войскам не хватает солдат и хорошего современного оружия, в то время как у украинской армии такого оружия становится все больше.

Армия России, участвующая в войне против Украины, может оказаться в «очень драматическом положении до конца лета». Об этом сказал один из советников российского Минобороны.

Как пишет zn.ua со ссылкой на издание Focus, он признал, что условия, в которых находятся российские солдаты, очень плачевно, равно как и состояние их вооружения. Речь идет о Руслане Пухове, который входит в совещательный совет Минобороны РФ. Он приближен к правительству Владимира Путина и возглавляет Центр анализа стратегий и технологий.

«У нас слишком мало пехотинцев. Линия фронта очень велика. И отправленных туда войск недостаточно», – признал он.

Он также отметил, что у украинской обороны много артиллерии и наземных сил.

«Нам приходится прорывать украинскую линию фронта со слишком малым количеством солдат, уязвимыми танками и бронемашинами», - сказал Пухов, добавив, что российская армия пытается компенсировать это массивным применением артиллерии. Но прогресс слишком медленный.

Советник Минобороны РФ указал на очень плохое техническое обеспечение российской армии. У нее нет самолетов последнего поколения. Вдобавок, российским войскам не хватает высокоточного оружия. И это, по словам Пухова, тоже «сокращает эффективность наших устаревших истребителей». Он считает, что это одна из главных причин, почему российским ВВС не удалось завоевать украинское небо. Тем временем на земле армия России использует устаревшие танки.

Армия Путина вообще не располагает новейшими танками. Вдобавок, те машины, которые имеются, оснащены устаревшим оборудованием и броней. К примеру, Израиль использует новейшие технологии для защиты своих танков. США тоже устанавливают передовые разработки на боевые машины, но «мы этого не сделали».

«Это похоже на гладиаторское сражение. Один сражается с мечом и щитом, а другой - с вилами и сеткой», – сказал советник российского Минобороны, добавив, что у российских сил плохое оружие как для атак, так и для обороны.

«Мы запустили сотни, тысячи даже неуправляемых снарядов. И они улетели куда-то. Они дешевые, но редко попадают в цель. Два высокоточных снаряда могут нанести гораздо больший вред оппоненту», – добавил он.

Также он признал, что армия Украины просто опытнее, чем российская.

«Они воюют 8 лет, их артиллеристы очень опытные. Мы же со своей стороны редко использовали артиллерию на поле битвы», – сказал Пухов, добавив, что украинская сторона также лучше подготовлена и лучше проводит воздушную разведку.

Советник Минобороны РФ напомнил, что США передали Украине американские дальнобойные установки HIMARS. Ранее обе стороны использовали советские гаубицы и РСЗО с радиусом действия 13-25 километров. Но современная западная артиллерия, полученная Украиной, уничтожает цели на расстоянии 40 километров. В свою очередь, установки HIMARS способны наносить точные удары на расстоянии даже до 85 километров. И это, по словам Пухова, серьезная проблема для российской армии. Потому что украинские защитники с помощью американских систем уничтожают российские склады боеприпасов, командные центры, а также российские маршруты поставок с большого расстояния.

Пухов не сомневается, что Запад и дальше будет снабжать Украину оружием. В свою очередь, украинские военные быстро будут осваивать новые виды вооружения.

«До конца лета ситуация может стать очень драматичной для нас. Мы мобилизуем слишком мало солдат. А сражаться приходится с армией, которая проводит уже четвертую волну мобилизации. У них хватает бойцов», - сказал он.

Украина все еще не начала массовое контрнаступление. Советник Минобороны России не сомневается, что она на это способна. Впрочем, он заметил, что «недооценка врага была дорогой ошибкой для нас». И если украинские военные решат, что российские силы очень слабы, то столкнутся с теми же проблемами во время большого наступления.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».