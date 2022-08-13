В Украине ликвидировали уже тысячу генералов и офицеров армии РФ 13.08.2022, 8:14

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Потеря командования, как и логистики, ведет к полному разгрому оккупантов.

По состоянию на 12 августа – 170 сутки полномасштабной войны с РФ, в Украине защитники ликвидировали уже 1000 российских генералов и офицеров. Авторы проекта Killed in Ukraine установили личные данные убитых российских командиров.

Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов в Facebook. Он отметил, что эта цифра подтверждена данными публичного мониторинга российских соцсетей и трофейными документами.

Авторы проекта Killed in Ukraine установили личные данные ровно 1000 российских генералов и офицеров, уничтоженных защитниками Украины начиная с 24 февраля.

Данные не полны, поскольку Россия скрывает потери, поименных списков нет, но важно, что имеющийся публичный список убитых российских командиров поименный и проверенный. Это минимальная, но достоверно подтвержденная цифра, – написал Бутусов.

Так, за полгода войны Россия потеряла 10 генералов – два генерал-лейтенанта и восемь генерал-майоров. Кроме того, ВСУ ликвидировали 34 российских полковника.

Младших офицеров в звене младший лейтенант-капитан Россия потеряла 722 человека.

«Особое значение я обращаю на огромные подтвержденные потери младших офицеров в звене младший лейтенант-капитан - 722 человека. Именно эти люди командуют взводами, ротами, батареями, то есть они непосредственно ведут в бой и, я бы сказал, делают войну», – отметил Бутусов.

Журналист подчеркнул, что в российской армии нет самостоятельного сержантского корпуса, поэтому потери младших офицеров имеют ключевое значение для боеспособности войск РФ и вызывают ее резкое падение.

«Уничтожение российского командного состава на поле боя имеет не меньшее значение для разгрома российской армии, чем уничтожение логистики», – отметил Бутусов.

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