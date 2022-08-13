Лукашисты достают последний брусок из Дженги Артем Черников

13.08.2022, 8:40

Молодые белорусы не хотят быть учителями, врачами-терапевтами, агрономами и зоотехниками при этом режиме.

На протяжении последних трех лет вступительная кампания в Беларуси не знает, как выкрутиться из-за оттока студентов. Молодые белорусы не хотят быть учителями, врачами-терапевтами, агрономами и зоотехниками при режиме Лукашенко. Отсутствие интереса к специальностям в вузах вызвано в первую очередь полным отсутствием перспектив в будущем. Соответственно, дефицит абитуриентов через пару лет создаст дефицит квалифицированных специалистов.

Деградация системы образования Беларуси — это следствие просчетов в регулировании рынка труда. Низкие зарплаты на значимых вакансиях заставляют персонал переквалифицироваться и уезжать, а абитуриенты, наблюдая за этим, выбирают более универсальные специальности и желательно где-то за рубежом. Уже в 2020 году белорусские студенты старались уезжать на обучение в Польшу. По итогам вступительной кампании того года, 15% абитуриентов поступили в польские вузы. Протесты, которые продолжились осенью 2020 года, увеличили это число еще больше. Репрессированные и отчисленные студенты уезжали и достойно поступали в университеты Литвы и Польши. Подобные тенденции продолжились и в 2021 году.

В этом году провал пришлось признать даже лукашистам в приемных комиссиях. Проблема в том, что вузы хотят иметь как можно больше бюджетного финансирования и объявляют огромный набор, который заметно превышает возможности их заполнения. Качество и конкуренция в этом случае отходят на второй план. Грубо говоря - набирают всех, чтобы заполнить университеты. На некоторые специальности даже вступительные испытания просто упразднили. К примеру, на учителя физкультуры выпускников спортивно-педагогических классов школ уже в этом году принимали без экзаменов и ЦТ. А для вузов министерства обороны и вовсе достаточно посещать военный кружок в школе, чтобы быть вне конкурса.

Вполне логично, что невостребованными оказываются те профессии, освоив которые, специалисты не смогут получать достойную заработную плату. Это учителя, врачи-терапевты и работники аграрного сектора. Даже в университетах зарплаты специалистов шокируют. Преподаватели вузов обычно зарабатывает от 390 Br до 691 Br на руки, на момент начала работы. Спустя 5 лет работы зарплата составляет от 448 Br до 808 Br в месяц за 40-часовую рабочую неделю.

Еще одна проблема - обязательная отработка которая на некоторых специальностях, при заключении контракта с вузом может продлиться 5 лет. Те, кто учились в университете, помнят, что стресс при распределении гораздо страшнее экзаменов, дипломных и курсовых работ. Особенно сильно переживают за это студенты-медики, которые наслышаны об условиях труда и жизни в какой-нибудь белорусской глубинке. К сожалению, из-за коррупции на государственном уровне многие высококлассные специалисты, не имеющие связей, вынуждены были переезжать из города в деревни и полностью менять свой современный образ жизни на средневековый.

Таким образом создается пропасть, на восстановление которой потребуются годы работы. Вина в этом лежит исключительно на лукашистах, которые за десятки лет привыкли имитировать порядок в системе, с каждым годом ускоряющейся в своем разрушении. Вся система диктатуры в Беларуси напоминает игру Дженга, где лукашисты из своей же системы достают бруски. Однако бесконечно в нее играть не получится. В определенный момент любой из брусков может стать последним.

Артем Черников, специально для Telegram-канала «Баста!»