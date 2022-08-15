WSJ: Вмешательства НАТО в войну не избежать 5 15.08.2022, 7:44

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Страны Запада должны действовать решительнее.

Российский диктатор Владимир Путин не может себе позволить проиграть Украине. Однако глава Кремля способен стерпеть поражение от НАТО, поэтому избежать вмешательства Альянса в войну не получится.

Такое мнение выразил журналист Холман Дженкинс в своей колонке на The Wall Street Journal. Он отметил, что сейчас ни Путин, ни страны Запада не готовы совершать какие-то решительные шаги.

По его словам, США боятся эскалации войны и не хотят, чтобы ВСУ использовали полученное современное вооружение для ударов по территории России. Однако Штаты должны наращивать свою военную поддержку Украины и победить РФ вряд ли получится без хотя бы минимального вмешательства НАТО.

Автор считает, что Путин может проиграть НАТО, однако не может позволить себе потерпеть поражение от Украины. Диктатор, отмечает журналист, никогда не захочет признать независимость Украины. Тем не менее, она никогда не станет колонией России и этот вопрос сомнениям не подлежит.

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