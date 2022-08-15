«Отложить с такой зарплатой не получается ни копейки» 1 15.08.2022, 10:12

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Повар детсада честно рассказала о своих доходах и расходах.

Жительница города Барановичи, которая работает поваром в одном из детских садов, рассказала intex-press.by, сколько зарабатывает, какую сумму тратит на продукты и почему не закупается впрок:

- С детства мне нравилось помогать маме готовить еду. Иногда доводилось готовить и полноценный обед или ужин. Поэтому свой выбор профессии я сделала быстро.

После учебы в техникуме работала поваром в столовой. Какое-то время даже пришлось поработать в Чернобыльской зоне. А после отработки практики вот уже более 20 лет работаю в детском саду.

Я знала, что повара получают немного, поэтому на большую зарплату не рассчитывала. Когда жила с мужем (сейчас я в разводе) было, конечно, неплохо – все-таки две зарплаты. И свою получку я тратила по усмотрению.

Сейчас работаю на ставку и получаю на руки около 600 рублей. На такие деньги сильно не пошикуешь, но и голодной я не хожу.

Первым делом – коммуналка

Обычно мой заработок распределяется так: первым делом я оплачиваю коммунальные платежи. На это у меня сейчас уходит около 160 рублей – квартира двухкомнатная. Зимой выходит еще больше – приличная сумма идет на отопление.

Домашнего интернета у меня нет, пользуюсь мобильным. Каждый месяц кладу на мобильник 30 рублей.

«На обед беру ссобойку – так экономнее»

Большая часть зарплаты уходит на продукты питания: в месяц –примерно 250 рублей. Продукты я не закупаю большими объемами. Сколько мне одной нужно? Закончилась крупа – пошла и купила пакет. Впрок тоже не беру. Какой смысл? Могу лишь немного прикупить мяса или курицы, чтобы в морозилке было хоть что-то на случай, если кто-то зайдет в гости. Или внуков покормить, когда они приезжают.

На работу на обед всегда беру собойку – так получается экономнее. Тем более, что поварам нельзя выходить с предприятия до окончания рабочего дня. Обычно беру бутерброд, поэтому в моем холодильнике всегда стараюсь держать кусочек колбаски.

Также покупаю на работу чай с кофе и какие-нибудь сладости, на это уходит 15 рублей.

Еще одна статья расходов – проезд на автобусе. Работа у меня находится далековато от дома. Да и так в город иногда нужно съездить. Поэтому, чтобы не бить талоны, каждый месяц беру проездной.

«Раньше обновляла гардероб каждый месяц»

Верхнюю одежду и обувь сейчас я не покупаю вообще. Ношу то, что есть.

Когда жила с мужем, то обновляла свой гардероб каждый месяц, у меня была возможность купить вещи хорошего качества: обувь кожаную, одежду из хороших тканей. Сейчас мои обновки – это вещи, которые мне иногда «подкидывает» дочка. Мы с ней носим вещи одного размера.

От случая к случаю, если удается какую-то сумму сэкономить, радую себя мелкими покупками: недорогой маечкой, например.

«Духи обычно дарят дети»

Примерно 50 рублей уходит на бытовую химию, уходовую и декоративную косметику.

У меня длинные волосы, поэтому ежемесячно беру средства по уходу за волосами. Обычно слежу за акциями. Когда совсем все плохо с финансами, могу взять самый дешевый шампунь и бальзам.

А вот декоративную косметику покупаю очень редко и выбираю самую дешевую. Духи или туалетную воду мне обычно дарят дети.

Маникюр и педикюр в целях экономии делаю сама. Но обязательно хожу к мастеру на покраску и подравнивание кончиков волос. Это обходится в 50 рублей.

По кафешкам с подругами хожу очень редко – дорого. Обычно девчонки сами ко мне приходят и всегда с собой что-то приносят. А чай и кофе дома есть всегда.

«Мечтаю на пенсии сделать ремонт в квартире»

Отложить какую-то сумму с такой зарплатой сейчас не получается. Вообще ни копейки! Если появляется лишний рубль, то стараюсь его отложить – на дни рождения для внуков. Их у меня двое.

Но надеюсь на лучшее. Скоро выйду на пенсию и надеюсь, что мне дадут еще поработать. Вот тогда может что-то скоплю и сделаю ремонт в квартире. Я об этом мечтаю уже давно.

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