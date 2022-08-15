закрыть
15 августа 2022, понедельник, 12:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Почему самолеты летают так низко над жилыми домами?»

3
  • 15.08.2022, 11:50
  • 1,418
«Почему самолеты летают так низко над жилыми домами?»

Лидчане встревожены.

«Думаю, не меня одного волнует тот факт, что самолеты в последнее время стали летать над городом на очень низкой высоте. Разве это нормально? Ведь в случае отказа техники пилоты не смогут произвести аварийную посадку, безопасную для наших родных и близких», - обратилась в редакцию lidanews.by жительница Лиды.

С этим вопросом журналисты обратились к заместителю командира по идеологической работе 116-й гвардейской Радомской Краснознаменной штурмовой авиабазы Эдуарду Жмакину и получили следующий ответ:

– Полеты на предельно малых высотах являются элементом летной подготовки и выполняются с соблюдением требований правил использования воздушного пространства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мостов на всех не хватит
Мостов на всех не хватит Владимир Халип
Последний брусок из Дженги
Последний брусок из Дженги Артем Черников
Школьники с желтыми бирками
Школьники с желтыми бирками Ирина Халип
Многие просят ответить, что это было
Многие просят ответить, что это было Андрей Санников