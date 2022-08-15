«Почему самолеты летают так низко над жилыми домами?» 3 15.08.2022, 11:50

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Лидчане встревожены.

«Думаю, не меня одного волнует тот факт, что самолеты в последнее время стали летать над городом на очень низкой высоте. Разве это нормально? Ведь в случае отказа техники пилоты не смогут произвести аварийную посадку, безопасную для наших родных и близких», - обратилась в редакцию lidanews.by жительница Лиды.

С этим вопросом журналисты обратились к заместителю командира по идеологической работе 116-й гвардейской Радомской Краснознаменной штурмовой авиабазы Эдуарду Жмакину и получили следующий ответ:

– Полеты на предельно малых высотах являются элементом летной подготовки и выполняются с соблюдением требований правил использования воздушного пространства.

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