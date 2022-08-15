Ученые создали самое мощное стабильное магнитное поле 1 15.08.2022, 15:37

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иллюстрационное фото

Побит мировой рекорд.

Ученые из Китайской академии наук в своей Лаборатории сильного магнитного поля смогли побить мировой рекорд, достигнув силы стабильного магнитного поля в 45,22 тесла. Это в 45 тысяч раз мощнее, чем магнитное поле обычного магнита на холодильнике, сообщает ScienceAlert (перевод - «Фокус»).

Китайским ученым удалось побить предыдущий рекорд самого сильного стабильного магнитного поля, который достигли американские ученые из Национальной лаборатории сильного магнитного поля, США в 1999 году. Тогда ученые с помощью своего гибридного магнита достигли мощности магнитного поля в 45 тесла.

Гибридный магнит

И американские, и китайские физики продолжают свою работу по усовершенствованию гибридных магнитов для создания мощных стабильных магнитных полей. Гибридный магнит использует два разных способа создания магнитного поля: с помощью внешнего сверхпроводящего кольца и внутреннего магнита Биттера. Используя эти две технологии можно создавать сильнейшие стабильные магнитные поля.

Еще в 2016 году китайские физики приблизились к показателю американцев и создали магнитное поле силой в 40 тесла. С тех пор они стремились побить рекорд американцев и это у них получилось.

Мировой рекорд силы магнитного поля

- Чтобы достичь результата в 45,22 тесла для стабильного магнитного поля, мы изменили структуру магнита и создали новые материалы, а также оптимизировали работу гибридного магнита, — говорит Гуанли Куанг из Китайской академии наук.

Кстати, для достижения стабильного магнитного поля силой в 45,22 тесла, китайскому магниту потребовалась потребляемая мощность в 26,9 мегаватта. По этому показателю китайские физики также обошли американцев, ведь те достигли силы магнитного поля в 45 тесла при потребляемой мощности магнита в 30 мегаватт.

- Наш гибридный магнит создает магнитное поле, которое улучшает условия для экспериментов ученых, которые проводят исследования в области материаловедения, а также этот магнит будет играть ключевую роль в исследованиях магнитных полей разной мощности, — говорит Куанг.

Есть еще один рекорд

В то же время американская Национальная лаборатория сильного магнитного поля сохраняет за собой рекорд самого сильного магнитного поля, которое когда-либо создавали на Земле. В 2019 году физики смогли на короткое время во время запуска магнита получить магнитное поле мощностью в 45,5 тесла.

Напоминаем, что мощность магнитного поля обычного магнитика на вашем холодильнике составляет 0,001 тесла, а это значит, что самое мощное магнитное поле превосходит этот показатель в 45 тысяч раз.

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