«Очень небрежная работа видна буквально везде» 16.08.2022, 12:37

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Строитель поделился впечатлениями о новой детской больнице в Борисове.

Бывший строитель Иван навещал в новой детской борисовский больнице свою внучку. Он решил поделиться с ex-press.by впечатлениями и фотографиями:

— Общее впечатлений издалека — очень красивая больница, стремление к современному стилю просматривается, но некоторые вещи меня смутили. Вся больница окрашена таким образом, что через год, два, в лучшем случае — три, она будет похожа на большинство новостроек.

Вспоминаю красивые дома — «розовые зефирки» в Жодино на Сухогрядской и на Лопатина в Борисове. Не долго радовали они своею яркостью и красотой. От этой технологии давно отказались те, кто строит всерьез и надолго.

По его словам, все козырьки на подъездах сделаны из толстенного, но все-таки стекла:

— Это, конечно, прикольно смотрится. Но это стекло и страшно представить, что может произойти, если хрупкий материал получит повреждение. Я по больнице много не ходил, но то, что видел внутри, тоже не порадовало. Плитка не дешёвая, положена абы как. Очень небрежная работа буквально везде. Ну и атмосфера здесь очень и очень угрюмая, давящая.

Понятно, что в больницах редко бывает весело. Но даже в Боровлянах ребенку и тем, кто ее посещал, было веселее.

Напомним, 4 июля в Борисове открыли детский многопрофильный корпус ЦРБ за 10 млн рублей.

Строительского детского корпуса на территории Борисовской центральной районной больницы началось 17 июня 2019 года. На паспорте объекта была информация о том, что окончание стройки запланировано на 17 ноября 2020 года. Однако сроки сдачи этого объекта отодвигали несколько раз.

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