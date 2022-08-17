Когда Россия повернула не туда? 2 Владимир Вятрович

17.08.2022, 12:19

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Владимир Вятрович

Она словно вынырнула в настоящем из агрессивного прошлого.

Страна, которая нападает на соседей, угрожает всему миру, питается страхом и в этом видит свое величие. Когда Россия стала таковой? Когда свернула не туда?

Некоторым из западных политиков для того, чтобы понять, насколько неадекватной стала эта страна, надо было воочию увидеть руины украинских городов и сел. Следовательно, они уверены — поворот «не туда» произошел 24 февраля 2022 года, когда Путин начал масштабное наступление на Украину с севера, востока и юга.

Очень удобная версия для тех, кто до последнего момента продолжал удерживать дружеские и деловые отношения с Путиным.

Несмотря на то, что прошло уже около восьми лет после оккупации Крыма, захвата части Донецкой и Луганской областей, убиты тысячи людей и даже не только украинцев. Вспомните сбитый российскими террористами пассажирский самолет МН17.

Но поворот Российской Федерации в направлении от нормальной страны, действующей согласно международным правилам и нормам, произошел даже не в 2014 году. Ведь не в том году она впервые нагло и откровенно нарушила международное право, развязав войну против суверенного государства.

Вспомните агрессию против Грузии в 2008 году.

Хотя о своих целях вернуть России мировую роль, а затем возобновить влияние на постсоветском пространстве Путин откровенно заявил еще годом ранее на Мюнхенской конференции безопасности.

А в 2005-м, спустя несколько месяцев после победы Оранжевой революции, он заявил, что «развал Советского Союза был величайшей геополитической катастрофой века».

Путин никогда не скрывал: целью его внешней и внутренней политики является уладить последствия этой «катастрофы», вернуть мир в ситуацию до 1991 года.

Может, Российская Федерация сошла с демократического пути, избрав президентом Владимира Путина?

Бесспорно, кагэбист во главе государства лично немало приложился к его развороту обратно к СССР. Поэтому 31 декабря 1999 года, когда Путин руководит Россией (сначала как исполняющий обязанности президента, потом, президент, потом премьер, а потом снова и уже пожизненно президент) — переломный момент в истории этой страны.

Но не Путин определяет настроения общества — он, скорее, приспосабливается к ним и пользуется ими. Необратимые же изменения от демократии в России начались еще раньше. Может быть, во время массовых фальсификаций и манипуляций на президентских выборах 1996 года? Так организовали второй срок для Бориса Ельцина, а россияне смолчали.

Да нет, еще раньше. В 1994-м Кремль развязал кровавую войну против жаждущих независимости чеченцев.

Тогдашний президент РФ, который для многих в мире еще ассоциировался с борьбой за свободу, сорвавший коммунистический путч в Москве тремя годами ранее, тот же Борис Ельцин решил утопить в крови стремление к свободе гордого кавказского народа.

Но еще перед этой войной президент Российской Федерации перед угрозой потери своей власти стрелял в собственный народ.

В октябре 1993-го в разгар политического кризиса, конфликта с российским парламентом, который объявил об отстранении его от исполнения обязанностей главы государства, Ельцин издал указ о роспуске законодательного органа. Нежелание депутатов выполнять неконституционное решение президента подтолкнуло Ельцина к использованию силы.

Парламент и его общественные защитники были расстреляны из танков. По официальным, вероятно, заниженным оценкам, погибли полторы сотни человек. Похоже, что эти события стали последним массовым протестом россиян против злоупотреблений власти, где они проявили отвагу останавливать силовиков.

С тех пор все остальные акции неповиновения оканчиваются массовыми и почти беспрепятственными арестами протестующих.

Силовой разгон парламента в октябре 1993 неоднозначно восприняли в России и мире. Ведь с одной стороны это выглядело дико и жестоко, но с другой — политические оппоненты Ельцина — это коммунисты и другие неприятные для демократов персонажи.

Может быть, ради дальнейшего демократического развития и стоило с ними поступить именно так?

Впрочем, мы видим, как победа Ельцина в политическом противостоянии, одержанная с помощью танков, отвела Российскую Федерацию с демократического пути.

В Украине схожий политический кризис (противостояние между президентом и парламентом) был решен иначе: досрочными выборами законодательного органа и главы государства. Президент Кравчук лишился власти, но Украина сохранила демократию.

Между тем, «медовый месяц» россиян со свободой закончился через два года. На этот раз он был длиннее, чем в 1917-м, когда длился с февраля по октябрь. Далее движение страны развивалось по привычному для России пути сворачивания свободы: второй срок президентства Ельцина, вторая война против Чечни и уничтоженная полностью ее столица Грозный, оказавшееся пожизненным избрание Путина, война против Грузии, которая оказалась очередной, и война против Украины, которая станет для России таки последней.

Украинцы победят, потому что мы не просто не один народ — мы совсем другой народ.

Потому что Украина — не Россия. Мы строим свое государство на фундаменте свободы, являющейся базовым элементом нашего менталитета. В противовес же Россия снова становится сердечником мира несвободы на планете.

Владимир Вятрович, «Новое время»

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