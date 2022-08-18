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«Русские убегают из Крыма, забыв обо всем»

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  • 18.08.2022, 7:55
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«Русские убегают из Крыма, забыв обо всем»

Что происходит на полуострове после ударов по базам оккупантов.

Эффектное уничтожение российских военных объектов в оккупированном Крыму вызвало настоящую панику. Крымский мост превратился в гигантскую пробку из-за потока «беглецов», а туристический сезон сорван. Более того – на полуострове россияне резко стали распродавать недвижимость, пишет OBOZREVATEL.

«Неприкосновенность» Крыма – в прошлом

Еще в первый день полномасштабного вторжения России в Украину гауляйтер Крыма Сергей Аксенов заявил: «Ни один снаряд, ни одна мина, ни одна пуля на территорию Крыма не попала. И не попадет». Сейчас ему это припомнили.

Рассчитывать на это, учитывая, что за годы оккупации Россия милитаризовала полуостров и фактически превратила его в гигантскую военную базу, было по меньшей мере наивно. Как и верить обещаниям оккупационных властей.

Россияне же были убеждены в неприкосновенности сакральной для них территории: мол, «Крым наш, Украина не посмеет». Однако «красные линии» оказались пройдены, а иллюзии рассеялись – взрывы в Крыму становятся обыденностью.

Но важно понимать: в отличие от оккупантов, которые бьют по жилым домам, детским площадкам, больницам и школам, армия Украины всегда наносит точечные удары исключительно по военным объектам врага.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении призвал жителей Крыма не приближаться к военным объектам российской армии и всем тем местам, где они хранят боеприпасы и технику, где держат свои штабы. Он отметил: чем меньше у войск страны-агрессора будет возможности убивать украинцев и творить зло, тем раньше война закончится освобождением территорий Украины.

Тем временем оккупационные власти изо всех сил убеждают туристов, что в Крыму «все спокойно», однако никто в это уже не верит.

Бегство с препятствиями

Поток беглецов с полуострова в Россию был рекордным: в день, когда произошла «бавовна» на базе боеприпасов в Джанкойском районе, на Крымском мосту зафиксировали почти 40 тыс. автомобилей. А учитывая, что в машине обычно едут минимум два человека, хотя чаще всего по 3-4, выводы налицо.

Однако спровоцировал заторы не только огромный поток россиян, но и то, что выезжающих тщательно досматривали.

«Что сказать: русские драпают из Крыма, забыв обо всем. Но это оказалось не так уж и легко. Если раньше при въезде на мост досматривали выборочно, то сейчас оккупанты тщательно обыскивали все автомобили, проверяли документы у водителей и пассажиров и допрашивали с пристрастием. Причем это были не обычные гаишники (сотрудники ГИБДД или ДПС), а ФСБшники», – рассказал собеседник OBOZREVATEL в оккупированном Крыму.

По его мнению, сотрудники российских спецслужб безуспешно «охотились» на украинских диверсантов, но в итоге разозлили своих же соотечественников: «Туристы и так были на грани истерики, а тут им добавили по полной. Уверен, что теперь в Крым они никогда не поедут».

Не лучше ситуация была и на железной дороге: выезд из Симферополя и Севастополя отменили «в целях безопасности», потому на вокзалах изнывали сотни раздраженных россиян.

Сотни россиян застряли на вокзале в Симферополе.

Туризму – конец

Туристический сезон на полуострове сорван, – считают местные жители и сотрудники турагентств. Многие россияне уже отказались от забронированных номеров как в частном секторе, так и в отелях и санаториях.

«Однозначно будет провален и бархатный сезон (сентябрь, октябрь. – Ред.). Минимальные шансы остались еще у отелей на южном берегу, но и их лихорадит. Количество отказов за сутки уже превысило 45%, а это нереально много – такого не было никогда. Однако это объяснимо: кто хочет рисковать жизнью и о каком спокойном отдыхе можно сейчас говорить?» – поделился источник OBOZREVATEL.

Так называемое министерство курортов и туризма Республики Крым пытается любыми способами заманить россиян на отдых, но это выглядит неубедительно.

«Заманивают бесплатными трансферами к месту прибытия, ранним заездом и выездом, а также скидками в 35% для жителей Южного федерального округа (это Чечня, Дагестан, Ростовская, Астраханская и еще несколько областей РФ). Придумывают какие-то кулинарные фестивали, но на фоне происходящего все это без толку: ехать отказываются даже российские бюджетники, у которых почти бесплатные путевки», – поделились крымчане.

Тем временем оккупационные власти уже «прижали» и администраторов крымских групп в социальных сетях: их жестко предупредили не публиковать информацию, которая может «навредить турсезону».Но это не сработало, народ «отрывается» в комментариях по полной.

Украина вернется – надо продавать

Отдельная тема – рынок недвижимости, который сейчас, как утверждают местные, «в шоке».По их словам, в день ударов по российским военным базам в Джанкойском и Симферопольском районах АРК на продажу выставили более 10 тыс. объектов – а это еще один рекорд.

Такая цифра – по самым приблизительным подсчетам, но предложения продолжают поступать. Правда, агентства и сайты завалены именно объявлениями о продаже квартир и коммерческих зданий, а вот с покупателями не густо.

Да и кто сейчас рискнет отдавать деньги за «рисковый объект"? На туристов уже нет надежды, так что отбить вложения, например, сдавая помещения в аренду, не получится. К тому же, учитывая заявления украинских властей о неизбежной деоккупации Крыма, покупатель может остаться вообще без ничего. Все сделки с недвижимостью, заключенные на территории АРК или же в России, – само собой, вне закона.

«Патриоты» на словах

Запаниковали и российские артисты, которые собирались подзаработать в Крыму. После того, как с военными базами на территории полуострова «начало твориться что-то непонятное», многие певцы и танцоры решили отказаться от гастролей.

«Самое забавное, что страшно перепугался Ярослав Дронов, известный под сценическим именем Shaman. Он сейчас «специализируется» на патриотизме. Дронова позиционируют как «голос молодого поколения», пиарят у Киселева и прочих пропагандистов – потому было смешно слушать истерику менеджера «дарования» о том, что «ОНО БОИТСЯ!» А ведь как пел артист: «Я русский, я иду до конца. Я русский, всему миру назло», – рассказали на условиях сохранения анонимности в концертном агентстве.

По словам собеседника OBOZREVATEL, первые гастроли в Крыму российского «патриота» запланированы в Ялте, Севастополе, Симферополе и Евпатории с 21 по 25 августа, однако состоятся ли они – еще вопрос. Если «просто так» отменить – придется заплатить неустойку, так что вполне ожидаемо, что певец «неожиданно заболеет» и «перенесет» выступления.

По словам сотрудника агентства, под вопросом сейчас также гастроли Ставропольского театра драмы и балета Аллы Духовой TODES.

Тем временем в Крыму неизвестные расклеивают листовки с предупреждением о следующей цели. Ею якобы может стать российский военный аэродром «Октябрьское».

Так это или нет – покажет время, сегодня же ясно одно: Украина настроена серьезно.

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