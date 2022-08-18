Фридман о взрывах в Зябровке: Лукашенко загнал себя в угол 2 18.08.2022, 15:22

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Нельзя исключать дальнейших ответных действий со стороны Украины.

В районе аэродрома «Зябровка» неподалеку от Гомеля ночью 11 августа были слышны взрывы и виднелись вспышки.

Чуть позже появились спутниковые снимки с аэродрома «Зябровка». Их опубликовала компания Maxar Technologies. На снимках хорошо заметно пятно гари, судя по всему — на взлетной полосе. Это пятно напоминает силуэтом самолет. Рядом с пятном расположено несколько единиц техники — сложно сказать, сгоревшей или нет.

Инцидент в «Зябровке» пока что вызывает больше вопросов, чем ответов. Власти Украины отрицают свою причастность, но пример взрывов в Крыму говорит о том, что нельзя исключать и украинский след — как минимум в качестве пробного шара, демонстрации возможностей.

Во вторник появились сообщения, что из «Зябровки» может быть организован массовый обстрел украинской территории. Если это случится, каких последствий логично было бы ожидать? На этот вопрос «Филину» ответил политический обозреватель и историк Александр Фридман.

«Давайте сравним ситуации в Крыму и в Беларуси. В первом случае такие новости вызывают оптимизм и поднимают украинцам и их сторонникам настроение, так как демонстрируют успехи ВСУ. Если говорить об истории под Гомелем, то я плотно отслеживаю реакции украинской стороны. Действительно, украинские власти открещиваются от этого инцидента. И это понятно. Ведь, с одной стороны, это такая же хорошая новость», — комментирует эксперт.

С другой стороны, если признать свою причастность, неизвестно, как на это отреагирует Лукашенко. Он ведь сам загнал себя в угол, пообещав в случае атаки на Беларусь, ответить на это тем же.

Нужно представить ситуацию: Киев признал свою причастность к инциденту в «Зябровке». Что должен в таком случае делать Лукашенко? Да еще если представить, что Кремль на него давит: «Ты же сам говорил, что ответишь на удар? Так почему не отвечаешь, почему не посылаешь свои войска?»

По мнению обозревателя, в признании своей причастности минусов больше и для украинской, и для белорусской стороны. Киев ведь не заинтересован в том, чтобы на его территории направились еще и белорусские войска либо режим Лукашенко стал более активно действовать.

«Поэтому я думаю, что бы ни происходило в ближайшее время на территории Беларуси, украинские власти будут ссылаться на некие силы внутри нашей страны, действующие самостоятельно. И такие намеки уже были в связи с событиями в «Зябровке», мол, это скорее всего некие белорусские партизаны», — прогнозирует историк.

Если же эти прогнозы сбудутся, если случится массированный удар с территории Беларуси, а во вторник сообщали об ударах по Житомирской области, то нельзя исключать возможность ответных действий Украины.

«Я внимательно слежу за общественным мнением в Украине. В качестве примера могу привести телеграм-канал бывшего депутата Верховной Рады Борислава Березы, который представляет радикальную позицию. Он открыто мечтает об ответном ударе по Беларуси. Если украинская армия примет такое решение и нанесет удар по белорусской территории, я думаю, украинцы против этого протестовать не будут. Какой будет реакция Беларуси? Сложно представить, тут уже вопросы к Лукашенко», — подытожил Фридман.

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