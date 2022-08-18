Чиновник в Витебской области скрыл падеж более 800 коров

Чиновник в Витебской области скрыл падеж более 800 коров5
- 18.08.2022, 16:53
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Его заключили под стражу.
Бывшего зампредседателя одного из райисполкомов Витебской области заключили под стражу по делу о бездействии – чиновник не препятствовал сокрытию падежа скота.
Согласно материалам дела, с декабря 2019 года по февраль 2021 года чиновник не внес достоверные сведения о поголовье крупного рогатого скота в официальные документы одного из сельхозпредприятий района и в государственную статистическую отчетность. При этом на предприятии недосчитались более 840 животных, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.
Прокуратура считает, что чиновник желал создать видимость благополучного положения дел и не препятствовал сокрытию падежа скота.