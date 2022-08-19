закрыть
19 августа 2022, пятница, 21:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Нине Багинской запретили охотиться

5
  • 19.08.2022, 21:23
  • 3,082
Нине Багинской запретили охотиться
Нина Багинская

Известная активистка наводит страх на лукашистов.

Известная активистка наводит страх на лукашистов.

В пятницу, 19 августа, в Минске прошел суд над известной активисткой Ниной Багинской. Рассматривался вопрос о наложении на нее ограничений из-за неоплаченного штрафа, сообщает правозащитный центр «Весна».

В марте на День Воли Нина Багинская вышла в центр Минска с бело-красно-белым флагом. В апреле ее за это осудили, назначив штраф в 1600 рублей. Багинская не стала его оплачивать, поэтому суд принял решение наложить на нее ограничения.

В результате 75-летней активистке теперь запрещено охотиться, управлять машиной и маломерными судами. Кроме того, операторам связи запретили предоставлять ей услуги мобильной связи, интернета и телевидения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Обиженные
Обиженные Ирина Халип
Бунт против Путина
Бунт против Путина Владимир Фесенко
Мостов на всех не хватит
Мостов на всех не хватит Владимир Халип
Последний брусок из Дженги
Последний брусок из Дженги Артем Черников