Нине Багинской запретили охотиться 5 19.08.2022, 21:23

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Нина Багинская

Известная активистка наводит страх на лукашистов.

Известная активистка наводит страх на лукашистов.

В пятницу, 19 августа, в Минске прошел суд над известной активисткой Ниной Багинской. Рассматривался вопрос о наложении на нее ограничений из-за неоплаченного штрафа, сообщает правозащитный центр «Весна».

В марте на День Воли Нина Багинская вышла в центр Минска с бело-красно-белым флагом. В апреле ее за это осудили, назначив штраф в 1600 рублей. Багинская не стала его оплачивать, поэтому суд принял решение наложить на нее ограничения.

В результате 75-летней активистке теперь запрещено охотиться, управлять машиной и маломерными судами. Кроме того, операторам связи запретили предоставлять ей услуги мобильной связи, интернета и телевидения.

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