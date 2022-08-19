Нине Багинской запретили охотиться

Нине Багинской запретили охотиться5
- 19.08.2022, 21:23
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Известная активистка наводит страх на лукашистов.
Известная активистка наводит страх на лукашистов.
В пятницу, 19 августа, в Минске прошел суд над известной активисткой Ниной Багинской. Рассматривался вопрос о наложении на нее ограничений из-за неоплаченного штрафа, сообщает правозащитный центр «Весна».
В марте на День Воли Нина Багинская вышла в центр Минска с бело-красно-белым флагом. В апреле ее за это осудили, назначив штраф в 1600 рублей. Багинская не стала его оплачивать, поэтому суд принял решение наложить на нее ограничения.
В результате 75-летней активистке теперь запрещено охотиться, управлять машиной и маломерными судами. Кроме того, операторам связи запретили предоставлять ей услуги мобильной связи, интернета и телевидения.