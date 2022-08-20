Пять захватывающих фильмов для просмотра на выходных 20.08.2022, 16:14

В каждом из них сыграл знаменитый американский актер Бен Аффлек.

«Униан» вспомнил лучшие роли знаменитого американского актера Бена Аффлека.

«Исчезнувшая»

Фильм «Исчезнувшая» стал неким дебютом Аффлека после некоторых неудачных ролей, за которые он получил антипремию «Золотая малина».

В центре сюжета супружеская пара, которая вот-вот должна была отпразновать годовщину свадьбы. Но один из виновников торжества внезапно исчезает, а в доме остаются следы крови и цепочка «ключей» в игре под названием «охота за сокровищами». Так, супруга таким образом решила устроить квест своему любимому, а конечная точка - место, где она находится. Но за время ее поисков мужчине придется раскрыть несколько малоприятных тайн о себе.

«Умница Уилл Хантинг»

Фильм рассказывает о 20-летнем вундеркинде Уилле Хантинге, который то и дело ввязывается в неприятные истории. И когда полиция арестовывает его за очередную драку, профессор математики берет его под свою опеку, но при одном условии: Уилл должен пройти курс психотерапии. Сеансы перевоспитания, начавшиеся с недоверия, постепенно перерастают в дружбу между Уиллом и его наставником.

«Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»

В сиквеле фильма «Человек из стали» Аффлек исполнил роль Бэтмена. Любители комиксов были против, чтобы Аффлек играл главную роль, поэтому они даже создали петицию на сайте кинокомпании. Но их идея провалилась, поэтому Бен таки появился в фильме.

«Последняя дуэль»

Нормандский рыцарь Жан де Карруж по возвращении с войны узнаёт, что его сосед и соперник Жак Ле Гри изнасиловал его жену Маргарит. Однако у Ле Гри обнаружились сильные союзники, словам женщины никто не верит, и Карруж обращается за помощью лично к королю Франции Карлу VI. В этом фильме Аффлек сыграл роль графа Пьера д’Аленсона.

«Глубокие воды»

Супруги Вик и Мелинда имеют все о чем можно мечтать - ребенок, дом, друзья, успешный бизнес. Но и в их семейном шкафу есть «скелеты». Мелинда изменяет своему супруга, а он ей все прощает. Однажды одного из любовников женщины находят мертвым, и тогда их жизнь кардинально меняется.

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