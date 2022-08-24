WP: Хренин звонил главе Минобороны Украины дрожащим голосом 7 24.08.2022, 13:32

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Он зачитывал Резникову послание от Шойгу.

По случаю Дня Независимости Украины издание The Washington Post подготовило большой материал об обороне столицы. В нем, в частности, рассказывается о звонке из Кремля 24 февраля.

В первый день полномасштабного российского вторжения главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку позвонил ближайший соратник Путина Дмитрий Козак, пишет unian.net.

Казак, который родился в Украине, но в течение двух десятилетий занимает ключевые посты в Кремле и выполняет важнейшие задачи российского диктатора, сказал, что украинцам пора сдаваться. На что Ермак лишь обматерил его и положил трубку.

Также в материале WP упоминается разговор министра обороны Украины Алексея Резникова с белорусским коллегой Виктором Хрениным накануне вторжения и через несколько дней после. Так, 22 февраля Хренин, «дав слово офицера», уверял, что наступления с территории Беларуси не будет.

В ходе следующей беседы, 26 февраля, белорусский министр позвонил Резникову, чтобы «дрожащим голосом» передать послание минобороны РФ Шойгу, мол, «если Украина подпишет акт о капитуляции, вторжение прекратится». Резников ответил: «Я готов принять капитуляцию со стороны России».

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