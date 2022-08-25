закрыть
25 августа 2022, четверг, 20:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Минске милиция с 25 по 27 августа будет ходить по квартирам

20
  • 25.08.2022, 18:55
  • 14,096
В Минске милиция с 25 по 27 августа будет ходить по квартирам
иллюстрационное фото

С какой целью?

В ГУВД Миногорисполкома проинформировали, что сотрудники милиции с 25 по 27 августа будут ходить по квартирам жителей Минска. В ведомстве рассказали, с чем это связно.

Все дело в том, что с 25 по 27 августа в рамках специального контрольного мероприятия под названием «Быт» сотрудники милиции напомнят гражданам о способах выхода их конфликтных ситуаций, а также расскажут о возможных мерах индивидуальной профилактики домашнего насилия.

— Домашнее насилие — это актуальная социальная проблема, которая требует комплексного решения. С начала 2022 года на территории Минска зарегистрировано 10 убийств и покушений на убийство, — сказали в ведомстве.

В ГУВД Мингорисполкома обратили внимание на то, что с начала года в Минске было зафиксировано 20 фактов причинения тяжких телесных повреждений в результате семейных конфликтов.

— И хотя в общей массе преступлений процент «бытовых» за последние пять лет не превышает 3%, нельзя самоуспокаиваться. Особое внимание направлено на предупреждение насилия в семье и выявление его скрытых фактов, — отметили в ведомстве.

И добавили, что, согласно анализу, основными причинами семейных конфликтов являются вынужденное совместное проживание бывших супругов, а также злоупотребление спиртными напитками.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Очень плохие новости для РФ
Очень плохие новости для РФ Борислав Береза
ВСУ должны вывести Лукашенко из войны
ВСУ должны вывести Лукашенко из войны Роман Бессмертный
«Русский мир» беспощаден
«Русский мир» беспощаден Леонид Невзлин
На «Гродно-Азот» Лукашенко подписал себе приговор
На «Гродно-Азот» Лукашенко подписал себе приговор Артем Черников