В Минске милиция с 25 по 27 августа будет ходить по квартирам 20 25.08.2022, 18:55

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иллюстрационное фото

С какой целью?

В ГУВД Миногорисполкома проинформировали, что сотрудники милиции с 25 по 27 августа будут ходить по квартирам жителей Минска. В ведомстве рассказали, с чем это связно.

Все дело в том, что с 25 по 27 августа в рамках специального контрольного мероприятия под названием «Быт» сотрудники милиции напомнят гражданам о способах выхода их конфликтных ситуаций, а также расскажут о возможных мерах индивидуальной профилактики домашнего насилия.

— Домашнее насилие — это актуальная социальная проблема, которая требует комплексного решения. С начала 2022 года на территории Минска зарегистрировано 10 убийств и покушений на убийство, — сказали в ведомстве.

В ГУВД Мингорисполкома обратили внимание на то, что с начала года в Минске было зафиксировано 20 фактов причинения тяжких телесных повреждений в результате семейных конфликтов.

— И хотя в общей массе преступлений процент «бытовых» за последние пять лет не превышает 3%, нельзя самоуспокаиваться. Особое внимание направлено на предупреждение насилия в семье и выявление его скрытых фактов, — отметили в ведомстве.

И добавили, что, согласно анализу, основными причинами семейных конфликтов являются вынужденное совместное проживание бывших супругов, а также злоупотребление спиртными напитками.

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