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Назван лучший футболист года по версии УЕФА

  • 25.08.2022, 22:41
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Назван лучший футболист года по версии УЕФА

Имя обладателя награды было объявлено в Стамбуле.

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема получил награду лучшему игроку сезона-2021/22 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Имя обладателя награды было объявлено в ходе церемонии в Стамбуле в четверг.

Бензема в прошедшем сезоне провел 46 матчей за «Реал», забил 44 гола и отдал 15 результативных передач. Вместе с мадридцами форвард выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов, став во всех трех турнирах лучшим бомбардиром.

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