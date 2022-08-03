В Херсонской области ВСУ подняли в воздух два склада с боеприпасами оккупантов 2 3.08.2022, 12:59

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Удары были нанесены с помощью HIMARS.

ВСУ в ночь на среду, 3 августа, удалось уничтожить сразу два склада с вражеским боекомплектом в Херсонской области. Об этом рассказал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

Он отметил, что россияне при любом удобном случае жалуются на США, которые способствуют таким огненным «вечеринкам».

«Наши HIMARS работают постоянно, почти каждую ночь. Ночью снова отработали (ВСУ – ред.) возле Берислава, склад с боекомплектом. Там были слышны детонации еще с ночи», – подчеркнул Хлань.

Депутат также рассказал, что вблизи Херсона тоже были слышны мощные взрывы в ночь на 3 августа . Речь опять идет о районе Чернобаевки. Там, по словам депутата, ВСУ в очередной раз нанесли удар по скоплению войск врага.

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