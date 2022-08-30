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Взрывы в Белгороде: на ж/д вокзале стоят огромные очереди, чтобы выехать из города

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  • 30.08.2022, 8:07
  • 18,730
Взрывы в Белгороде: на ж/д вокзале стоят огромные очереди, чтобы выехать из города

«Хлопки раздались» в районе местного аэропорта.

В городе Белгороде РФ вечером, 29 августа, местные жители слышали звуки взрывов в районе аэропорта.

На вокзале российского города также заметили огромные очереди из желающих уехать из Белгорода.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы, передает ТСН.

В телеграмм-каналах Белгорода сообщают, что 23:30 они слышали «хлопки» в районе местного аэропорта. Пока информации о взрывах нет.

Также в Сети показали огромные очереди на железнодорожном вокзале Белгорода. Люди якобы пытаются уехать в сторону Москвы.

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