Взрывы в Белгороде: на ж/д вокзале стоят огромные очереди, чтобы выехать из города

Взрывы в Белгороде: на ж/д вокзале стоят огромные очереди, чтобы выехать из города10
- 30.08.2022, 8:07
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«Хлопки раздались» в районе местного аэропорта.
В городе Белгороде РФ вечером, 29 августа, местные жители слышали звуки взрывов в районе аэропорта.
На вокзале российского города также заметили огромные очереди из желающих уехать из Белгорода.
Об этом сообщают местные телеграммы-каналы, передает ТСН.
В телеграмм-каналах Белгорода сообщают, что 23:30 они слышали «хлопки» в районе местного аэропорта. Пока информации о взрывах нет.
Также в Сети показали огромные очереди на железнодорожном вокзале Белгорода. Люди якобы пытаются уехать в сторону Москвы.