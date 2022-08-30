В Верховной Раде выступили с инициативой признать Беларусь государством-спонсором терроризма

В Верховной Раде выступили с инициативой признать Беларусь государством-спонсором терроризма16
- 30.08.2022, 19:13
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РФ выпустила по Украине более 700 ракет с территории Беларуси.
В постановлении предлагается одобрить обращение Рады к ООН, Европарламенту, правительствам и парламентам стран мира, передает «Радыё Свабода».
В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления о признании Беларуси государством-спонсором терроризма.
Проект постановления инициировали четыре депутата провластной фракции «Слуга народа» Сергей Кузьминых, Анна Бондарь, Евгений Брагарь, Александр Алексийчук, а также депутат фракции «Батькивщина» Иван Крулько.
В резолюции предлагается одобрить соответствующее обращение украинских депутатов в ООН, Европарламент, Парламентскую ассамблею Совета Европы, Парламентскую ассамблею ОБСЕ, НАТО, Ассамблею Черноморского экономического сотрудничества, правительства и парламенты страны мира.
При этом самого текста обращения на официальном сайте украинского парламента пока нет.
Ранее сообщалось, что Россия выпустила по Украине более 700 ракет с территории Беларуси. Беларусь также разрешила российской армии использовать свою территорию и военную инфраструктуру для военного вторжения в северные регионы Украины.