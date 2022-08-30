В Верховной Раде выступили с инициативой признать Беларусь государством-спонсором терроризма 16 30.08.2022, 19:13

4,842

РФ выпустила по Украине более 700 ракет с территории Беларуси.

В постановлении предлагается одобрить обращение Рады к ООН, Европарламенту, правительствам и парламентам стран мира, передает «Радыё Свабода».

В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления о признании Беларуси государством-спонсором терроризма.

Проект постановления инициировали четыре депутата провластной фракции «Слуга народа» Сергей Кузьминых, Анна Бондарь, Евгений Брагарь, Александр Алексийчук, а также депутат фракции «Батькивщина» Иван Крулько.

В резолюции предлагается одобрить соответствующее обращение украинских депутатов в ООН, Европарламент, Парламентскую ассамблею Совета Европы, Парламентскую ассамблею ОБСЕ, НАТО, Ассамблею Черноморского экономического сотрудничества, правительства и парламенты страны мира.

При этом самого текста обращения на официальном сайте украинского парламента пока нет.

Ранее сообщалось, что Россия выпустила по Украине более 700 ракет с территории Беларуси. Беларусь также разрешила российской армии использовать свою территорию и военную инфраструктуру для военного вторжения в северные регионы Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».