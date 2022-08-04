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Капитуляция Путина

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  • 4.08.2022, 8:34
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Капитуляция Путина

Кремль посылает сигналы через Шредера.

Когда в России говорят о мирных переговорах, это значит, что у них большие проблемы на фронте. Россия хочет принудить Украину к мирному плану, чтобы получить передышку перед очередным наступлением.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.

По его словам, мирные предложения из Кремля могут звучать как угрозы, жесты доброй воли, «единственный выход», но это первые строки в капитуляции.

«Посмотрите на характер этих предложений. Это путинская капитуляция. Они признаются, что не в состоянии продолжать боевые действия. Они Бахмут, Славянск и Краматорск не могут взять, не то что Киев», – сказал Арестович.

По словам советника Офиса президента, Украина может пойти на переговоры, когда будет диктовать условия.

«Шредер заговорил о мирных переговорах. Лавров периодически заявляет, что Россия всегда настроена мирные переговоры. Каждый раз это звучит из какой-то экзотической страны, когда у армии РФ не выходит выполнить поставленную задачу. Дело в том, что поставленные задачи они не могут выполнить по умолчанию. Они давят, концентрируются, куда-то там наступают, но решить стратегические задачи военным путем не могут. И отступить не могут», – говорит он.

Арестович считает, что РФ хочет принудить Украину к мирному плану для передышки перед очередным наступлением.

«Прилетят новые «химарсы» на голову всем любителям переговоров. Переговоров не будет. Они хотят переговоров, потому что боятся нашего успеха», – резюмировал советник главы ОП.

Как сообщала Charter97.org, бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что президент РФ Владимир Путин якобы хочет переговоров и дипломатического решения войны в Украине.

«Хорошая новость заключается в том, что Кремль хочет решения путем переговоров», – сказал Шредер.

Отметим, немецкий политик находится в дружественных отношениях с главой Кремля. Недавно он ездил в Москву и встречался там с лидером РФ.

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