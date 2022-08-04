закрыть
4 августа 2022, четверг, 10:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Привет Владимиру от Реджепа

4
  • Телеграм-канал «Серпом По»
  • 4.08.2022, 9:15
  • 7,702
Привет Владимиру от Реджепа

Россия стремительно теряет свое влияние на Южном Кавказе.

Азербайджан вчера открыто начал воевать за Лачинский коридор, который связывает Армению с остатками Нагорного Карабаха, контролируемого армянами. Российские «миротворцы» сидят тише воды, ниже травы, бубня что-то «об обострении ситуации» и возлагая ответственность за нарушение перемирия на Азербайджан.

Баку же рапортует об успешных ударах по противнику, не скрывая, что нарушил Соглашение от 9 ноября 2020 года между Путиным, Алиевым и Пашиняном.

Надо сказать, что со стороны Баку это происходит уже не первый, не второй и не третий раз со времени окончания второй Карабахской войны. Но нынешнее наступление ВС Азербайджана - крупнейшее после войны.

Очевидно, что Алиев не осуществлял бы полтора года ползучее наступление в Карабахе, кошмаря армянское население в присутствии Миротворческого контингента России, не имея поддержки Эрдогана. Тот как раз 5 августа встречается в Сочи с Путиным. И нет сомнений, что таким образом Реджеп в очередной раз решил умыть Владимира (как он это делал много раз в Карабахе, Ливии и Сирии). Особенно после выкрутасов Путина по переговорам с поставками украинского зерна, в которых участвовала Турция.

РФ теряет свое влияние на Южном Кавказе. Силенок у величайшего геополитика не хватает. Армения же, ставшая заложницей Путина, его разменной картой в игре с Анкарой, судорожно пытается подключить Запад к переговорному процессу с Баку, понимая, что стоит в шаге от окончательной потери государственности.

С такими друзьями, как путинская Россия, и врагов не надо. А враг у Армении серьезный, многовековой. Но даже с ним иметь дело лучше, чем с Кремлем.

Телеграм-канал «Серпом По»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Спецоперация» не по плану
«Спецоперация» не по плану Олег Белоколос
Путин устроил себе большие проблемы
Путин устроил себе большие проблемы Аркадий Бабченко
Крепостное право для силовиков от Лукашенко
Крепостное право для силовиков от Лукашенко Валерий Карбалевич
Титаник для Лукашенко
Титаник для Лукашенко Александр Хара