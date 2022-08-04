Привет Владимиру от Реджепа 4 Телеграм-канал «Серпом По»

4.08.2022, 9:15

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Россия стремительно теряет свое влияние на Южном Кавказе.

Азербайджан вчера открыто начал воевать за Лачинский коридор, который связывает Армению с остатками Нагорного Карабаха, контролируемого армянами. Российские «миротворцы» сидят тише воды, ниже травы, бубня что-то «об обострении ситуации» и возлагая ответственность за нарушение перемирия на Азербайджан.

Баку же рапортует об успешных ударах по противнику, не скрывая, что нарушил Соглашение от 9 ноября 2020 года между Путиным, Алиевым и Пашиняном.

Надо сказать, что со стороны Баку это происходит уже не первый, не второй и не третий раз со времени окончания второй Карабахской войны. Но нынешнее наступление ВС Азербайджана - крупнейшее после войны.

Очевидно, что Алиев не осуществлял бы полтора года ползучее наступление в Карабахе, кошмаря армянское население в присутствии Миротворческого контингента России, не имея поддержки Эрдогана. Тот как раз 5 августа встречается в Сочи с Путиным. И нет сомнений, что таким образом Реджеп в очередной раз решил умыть Владимира (как он это делал много раз в Карабахе, Ливии и Сирии). Особенно после выкрутасов Путина по переговорам с поставками украинского зерна, в которых участвовала Турция.

РФ теряет свое влияние на Южном Кавказе. Силенок у величайшего геополитика не хватает. Армения же, ставшая заложницей Путина, его разменной картой в игре с Анкарой, судорожно пытается подключить Запад к переговорному процессу с Баку, понимая, что стоит в шаге от окончательной потери государственности.

С такими друзьями, как путинская Россия, и врагов не надо. А враг у Армении серьезный, многовековой. Но даже с ним иметь дело лучше, чем с Кремлем.

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