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В Брестской области поезд «штадлер» на Минск врезался в автомобиль

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  • 5.08.2022, 9:30
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В Брестской области поезд «штадлер» на Минск врезался в автомобиль

Поезд два километра тянул машину перед собой.

Поезд «штадлер» межрегиональных линий бизнес-класса сообщением Брест — Минск утром 5 августа на железнодорожном переезде врезался в автомобиль. Об этом сообщили в редакцию zerkalo.io читатели.

Поезд отправлялся в 6.22 из Бреста до Минска. На территории Ивацевичского района электровоз врезался на железнодорожном переезде в легковой автомобиль.

«Мы проехали еще два километра после столкновения и протянули машину перед собой», — рассказал очевидец.

Информация о пострадавших уточняется. Известно лишь, что из пассажиров поезда никто не пострадал. Их пересаживают в дизель-поезд до Минска.

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