Стали известны подробности утренней аварии с поездом «штадлер» 5.08.2022, 11:45

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Авария произошла возле станции «Косово-Полесское».

27-летний водитель «Ауди», в которую врезался поезд «штадлер», погиб, сообщает пресс-служба Следственного комитета. Следователи работают на месте происшествия.

Авария произошла утром 5 августа возле станции «Косово-Полесское». Поезд, следовавший из Бреста в Минск, врезался в легковой автомобиль на железнодорожном переезде. Пассажиры и машинисты поезда не пострадали.

В Белорусской железной дороге уточняют, что водитель «Ауди» нарушил правила дорожного движения, выехав на железную дорогу на запрещающий сигнал светофора. Машинист начал экстренное торможение, но избежать трагедии не смог.

В связи с инцидентом движение поездов на участке Барановичи-Брест затруднено. Поезда №734, №736 Брест-Минск, №6302, №6304, №6303 Барановичи-Брест прибудут с опозданием.

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