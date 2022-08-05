В NASA опубликовали самое большое в истории изображение галактики Туманность Андромеды 1 5.08.2022, 13:53

Уникальный кадр удалось сделать с помощью телескопа Hubble.

Галактика или Туманность Андромеды — спиральная галактика, наблюдаемая в созвездии Андромеды. Эта галактика приблизительно вдвое больше нашей галактики в диаметре, содержит в несколько раз больше звезд и удалена от нее на расстояние порядка 800 килопарсек. Это делает ее ближайшей из крупных галактик, а также крупнейшей галактикой Местной группы, тем не менее, ее масса меньше, чем у Млечного Пути.

Американское космическое агентство NASA опубликовало в социальных сетях самое большое в истории наблюдений изображение галактики Андромеда. Уникальный кадр удалось сделать с помощью телескопа Hubble.

На опубликованном изображении запечатлен участок галактики протяженность 48 000 световых лет, где присутствует более 100 000 000 небесных объектов. Снимок удалось сделать в естественном свете. Панорамная картинка разделена на три части. При этом на последнем кадре присутствует голубая полоса, состоящая из огромного количества звезд, которые разбросаны по всему фото.

Для ученых данная галактика является более крупной целью, нежели дальние звездные системы Вселенной. Именно благодаря расстоянию космическому телескопу Hubble удается делать такие точные и масштабные изображения

Фото разделено на три части. На первом изображении видно яркое пятно, исходящее из нижней левой части галактики Андромеды, с полосами, простирающимися во всех направлениях. Свет отступает в верхней четверти картинки до преимущественно черного и синего пространства с бесчисленными звездами.

На втором фото свет рассеивается, а фиолетовые и синие полосы уступают место черноте космоса.

На третьем фото показана полоса голубых звезд с бесчисленным количеством звезд, разбросанных по всему изображению.

Сотрудники NASA напомнили, что Андромеда находится от Млечного пути на расстоянии 2 500 000 световых лет. Причем, они очень похожи между собой по форме и размеру.

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