Россия все больше напоминает Ирак 90-х 1 Леонид Невзлин

6.08.2022, 11:25

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Леонид Невзлин

Подступает время реинкарнации проекта «Нефть в обмен на продовольствие».

Сегодня Россия все больше напоминает Ирак 90-х годов, страну выключенную из нормального мира, с которой дело имели ровно настолько, насколько этого совсем нельзя было избежать.

Между вторжением Саддама Хуссейна в Кувейт и окончательным крахом его режима прошло 13 лет. Но ведь тогда, поздним летом 1990 года никто и предположить не мог, что военная авантюра обычного ближневосточного диктатора приведет к таким глобальным последствиям и для страны, и для него самого. Хотя уже с первых месяцев после вторжения было ясно, что Ирак стараниями своего главы выброшен из нормальной жизни и выделен миром в специальный формат. Суть которого - санация режима настолько сильная, чтобы он не мог накопить силы для новой агрессии. Хотя бы для начала. И символом этого стала программа «Нефть в обмен на продовольствие», задуманная с исключительно благими целями, а реализованная «как всегда».

И сегодня кажется, что подступает время реинкарнации этого проекта. Но миру следует помнить, что он был начат лишь после того, как была прекращена агрессия и Саддама вышвырнули из Кувейта.

Леонид Невзлин, t.me

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