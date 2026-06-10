В Москве в панике начали искать бомбы под машинами
- 10.06.2026, 6:00
После подрыва автомобиля в Балашихе.
В московском регионе 9 июня произошло уже три инцидента с заминированными автомобилями. Как пишет «Осторожно, Москва», во вторник в шесть часов вечера в связи с обнаружением «подозрительного предмета» под днищем припаркованного автомобиля был эвакуирован крупный торговый центр «Небо» в районе Солнцево на западе столицы.
По данным канала, силовики перекрыли дорогу рядом с комплексом. Это подтверждает и Msk1. «Перекрыта улица Авиаторов. Люди эвакуируются из ТЦ «НеБо». Рядом с ТЦ находятся множество полицейских автомобилей», — сообщил один из очевидцев. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, пожарные, кареты скорой помощи и «военные специалисты».
Незадолго до этого стало известно о взрыве в районе Коньково на юго-западе столицы. ЧП с электрокаром Zeekr случилось на парковке у пересечения улиц Бутлерова и Введенского (недалеко от станции метро Беляево).
Изначально телеграм-каналы сообщали, что после взрыва под капотом вспыхнул пожар, который потушили очевидцы, пишет The Moscow Times.
Позже в Следкоме заявили об обнаружении «подозрительного предмета под автомашиной» и его контролируемой детонации. До этого, рано утром, в микрорайоне Авиаторов в подмосковной Балашихе взорвался другой автомобиль, в результате чего, по предварительной информации, погиб начальник управления Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны Дамир Давыдов.
Взрыв, судя по опубликованным кадрам с места происшествия, прогремел, когда водитель сел в BMW X3 и стал выезжать с парковки. Мужчину успели вытащить живым из горящего автомобиля, но спасти его не удалось. О том, что в результате взрыва погиб именно Давыдов, написал украинский блогер Анатолий Шарий. Позже такая же информация появилась в канале «ВЧК-ОГПУ», обратило внимание «Агентство».
«ВЧК-ОГПУ» утверждает, что Давыдов купил взорванный кроссовер в 2024 году у бизнесмена из Владимирской области, где он ранее работал начальником Центрального испытательного технического бюро при 51-м арсенале ГРАУ. СКР подтвердил факт «подрыва взрывного устройства» и возбудил уголовное дело, однако не уточнил, по какой статье.