В Дагестане взлетел на воздух магистральный газопровод: новые факты
- 10.06.2026, 7:35
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Столб огня достиг 15 метров, началась эвакуация жителей.
Во вторник, 9 июня, в российском Кизилюрте (Дагестан) взлетел на воздух магистральный газопровод Моздок - Казимагомед. Произошло три взрыва. На месте бушует сильнейший пожар.
Об этом сообщает Dialog.UA, ссылаясь на местные СМИ. Взрывы произошли между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах. Причина пока неизвестна.
Столб огня достигает 15 метров. Из Кизилюрта эвакуированы более 100 местных жителей. О пострадавших информации на данный момент нет. Газопровод перекрыт с 718-го по 661-й километр. Подача газа прекращена.