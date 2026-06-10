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В Дагестане взлетел на воздух магистральный газопровод: новые факты

  • 10.06.2026, 7:35
  • 5,012
В Дагестане взлетел на воздух магистральный газопровод: новые факты
фото: gotonature.ru

Столб огня достиг 15 метров, началась эвакуация жителей.

Во вторник, 9 июня, в российском Кизилюрте (Дагестан) взлетел на воздух магистральный газопровод Моздок - Казимагомед. Произошло три взрыва. На месте бушует сильнейший пожар.

Об этом сообщает Dialog.UA, ссылаясь на местные СМИ. Взрывы произошли между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах. Причина пока неизвестна.

Столб огня достигает 15 метров. Из Кизилюрта эвакуированы более 100 местных жителей. О пострадавших информации на данный момент нет. Газопровод перекрыт с 718-го по 661-й километр. Подача газа прекращена.

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