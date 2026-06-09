В Дагестане вспыхнул мощнейший пожар 6 9.06.2026, 20:43

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Зарево видно за десятки километров.

На автозаправочной станции «Метан» в районе газораспределительной станции Новый Сулак в Кизилюрте (Дагестан) прогремели три взрыва, сообщают СМИ и телеграм-каналы.

Реагирование на инцидент МЧС РФ осуществляется по повышенному рангу сложности, что свидетельствует о потенциальной серьезности ситуации.

Телеграм-канал «Ньюсач/Двач» подчеркивает, что зарево видно за 30 километров. Столб огня поднимается высоко в небо.

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