Ученые: Земля отдаляется от Солнца 4 7.08.2022, 15:15

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Увеличение расстояния происходит каждый год.

Наша планета имеет слегка эллиптическую орбиту, то есть она вращается вокруг Солнца не по кругу. В среднем расстояние от Земли до нашей звезды составляет 150 млн км. Но из-за овальной орбиты нашей планеты это расстояние постоянно меняется в течении года – от 147 млн км до 152 млн км. И в то же время среднее расстояние от Земли до Солнца все же увеличивается, то есть наша планета удаляется от звезды и это со временем приведет к изменению климата. На вопрос: «Стоит ли уже переживать из-за этого?», в статье для Live Science отвечает астроном из Калифорнийского университета, США.

Астроном Брайан ДиДжорджио из Калифорнийского университета в Санта-Круз, считает, что среднее расстояние от Земли до Солнца постепенно увеличивается. Это связано с тем, что Солнце медленно теряет свою массу, а также с взаимным гравитационным воздействием двух космических тел друг на друга.

«Нашему Солнцу согласно прогнозам, осталось жить еще примерно 5 млрд лет, но настанет время, когда наша звезда начнет медленно умирать и перед этим Солнце потеряет примерно 0,1% своей массы. Хотя это кажется и немного, но этот показатель сравним с массой Юпитера, который в 318 раз тяжелее Земли», — говорит ДиДжорджио.

По словам ученого Солнце уже начало терять свою массу, и сила притяжения Солнца слабеет, а это значит, что Земля отдаляется от нашей звезды примерно на 6 см в год.

«Но пока переживать из-за этого не стоит, это еще слишком незначительное отдаление», — говорит ДиДжорджио.

По словам ученого постепенное отдаление планеты от Солнца повлияет в дальнейшем на климат на Земле. Это связано с тем, что количество солнечного света будет постепенно снижаться.

«Хотя количество света и уменьшится это произойдет не так быстро, для этого потребуются миллионы лет. Но Солнце будет меняться само по себе по мере своей эволюции и каждые 1 млрд лет оно будет увеличивать свою яркость. Это приведет к тому, что слишком много тепла будет поступать на планету и может исчезнуть вся вода. Задолго до того, как Солнце закончит свой жизненный путь Земля станет непригодной для жизни», — говорит ДиДжорджио.

В конце своей эволюции Солнце превратится в огромную красную звезду. Некоторые ученые считают, что Солнце настолько увеличится в размерах, что запросто поглотит Меркурий, Венеру и Землю. Но другие ученые считают, что наша планета все же сможет выжить и продолжит свое движение по орбите.

«Даже если Земля выживет, нет никаких шансов, что люди смогут выжить на ней. Земля превратится в кипящий горячий шар», — говорит ДиДжорджио.

Самые смелые прогнозы ученых говорят о том, что даже если человечество выживет через 5 млрд лет, то ему придется каким-то образом переместить планету примерно за орбиту Сатурна, чтобы она оставалась пригодной для жизни.

«Это очень фантастическое решение, но все может быть, может технологии будущего позволят это сделать. Хотя проще всего будет покинуть Землю или же вообще оставить нашу Солнечную систему», — говорит ДиДжорджио.

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