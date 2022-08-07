Израиль согласился на перемирие в Секторе Газа 7.08.2022, 16:51

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Режим тишины может начать действовать сегодня.

Египет предложил Израилю и Палестине установить перемирие в Секторе Газа. Оно должно начать действовать 7 августа в 19:00 GMT (22:00 по Минску), сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Израиль согласился, но Каир все еще ждет ответ палестинцев», — рассказали журналистам в службе безопасности Египта.

Официального подтверждения от Израиля и палестинского движения «Исламский джихад» пока что нет.

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