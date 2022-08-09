Германия впервые приобрела американскую сернистую нефть 1 9.08.2022, 9:13

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Танкер прибыл в немецкий порт Росток.

Танкер впервые доставил сернистую нефть из США в немецкий порт Росток на фоне поиска странами Евросоюза альтернативы российской нефти.

Об этом сообщает Reuters.

Сернистую нефть из США направили в Германию на фоне попыток нефтеперерабатывающих заводов найти альтернативу российской нефти, ввоз которой будет запрещен в 2023 году.

По информации сервиса отслеживания судов Refinitiv, танкер Capricorn Sun загрузил нефть у побережья Луизианы в США и выгрузил ее в Ростоке 3 августа. Судно было зафрахтовано компанией Shell. По оценке журналистов, оно могло перевозить около 570 тысяч баррелей нефти.

Напомним, цены на нефть с начала августа упали до самого низкого уровня с февраля после того, как ОПЕК+ согласилась повысить целевой показатель добычи нефти на 100 тысяч баррелей в сутки, что составляет около 0,1% от мирового спроса на нефть.

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