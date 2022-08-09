ВСУ нанесли удар по глубоким тылам оккупантов в Херсонской области

ВСУ нанесли удар по глубоким тылам оккупантов в Херсонской области2
- 9.08.2022, 10:36
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Взорван склад боеприпасов армии РФ под Геническом.
Воины Вооруженных сил Украины ударили по глубокому тылу российских оккупантов на временно захваченных территориях Херсонской области. Они высадили в воздух вражеский склад с боеприпасами под Геническом.
С утра 9 августа взрывы в местах расположения складов с боекомплектом для вооружения войск РФ раздаются вблизи Новоалексеевки. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Отмечается, что во вторник украинские защитники уничтожили российские БК между временно оккупированными Геническом и Новоалексеевкой, которые расположены примерно в 200 км от Херсона.
На опубликованных в сети видео показано, как поднимается дым и грохочет в Геническом районе после детонации боеприпасов на складах оккупантов.