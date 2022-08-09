Россия оказалась на пороге нефтегазового коллапса 9.08.2022, 12:47

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В Кремле скрывают настоящий масштаб разворачивающейся катастрофы.

Специалисты Йельского университета усомнились в том, что уменьшение российского экспорта компенсируется ростом цен, пишет The Spectator. Они отмечают, что статистические данные российского правительства являются тщательно подготовленной ложью, чтобы скрыть настоящий масштаб разворачивающейся катастрофы.

«Если вы посмотрите на реальные рыночные данные по объемам нефти и газа, которые фактически торгуются, к маю доходы России от экспорта энергоресурсов упали до 14,9 миллиардов долларов, меньше половины того, что она заработала за первый месяц после вторжения», – говорится в статье.

Эксперты называют две причины этого коллапса. Одна из них заключается в том, что Китай, якобы последний крупный международный союзник России, безжалостно настаивал на огромной скидке на российскую нефть. Кроме того, транспортировка российской нефти из Новороссийска значительно подорожала из-за санкций, которые затрудняют проведение платежей, а также страхование морских перевозок и грузов.

Другой причиной падения доходов РФ от энергоносителей является то, что Путин фактически решил наложить санкции на собственный газ, сократив поставки в Европу.

Авторы Йельского отчета отмечают, что планы Путина по повороту на Восток не имеют ни экономического, ни практического смысла. В 2021 году Россия экспортировала лишь 16,5 миллиардов кубометров газа в Китай по сравнению со 170 миллиардами кубометров в Европу. Сейчас самое западное российское газовое месторождение Чаянда, соединенное с Китаем через трубопровод «Сила Сибири 1», имеет максимальную прогнозируемую годовую мощность всего 25 млрд кубометров – «и то лишь к 2025 году».

«Другие газовые месторождения, в частности, Сахалин и Хабаровск, должны быть соединены с «Силой Сибири». Но даже когда вся дальневосточная газовая сеть будет завершена, ее пропускная способность все равно не достигнет мощности одного из российских газопроводов в Европу – «Северного потока - 1» (55 млрд кубометров)», – отмечают авторы.

Падение импорта опустошило зависимую от иностранных технологий российскую автомобильную, авиационную и военную промышленность. Показатели валовой российской внутренней добавленной стоимости упали на 62% в строительном секторе, на 55% в сельском хозяйстве и на 25% в промышленности.

Финансовая ситуация у Кремля гораздо хуже, чем принято считать.

С начала войны в Украине российские валютные резервы сократились на 75 миллиардов долларов. И хотя прямые затраты на войну Россией не раскрываются, военные эксперты из SOFREP подсчитали, что Кремль ежедневно тратит около 900 миллионов долларов.

«Путин рассчитывает на то, что экономические потери от отключения газа разрушат поддержку Украины Западом до того, как западное оружие сломает его армию. Но санкции открыли другой экономический фронт, где Россия страдает гораздо больше, чем считалось ранее. Путин может и отрицает эту экономическую боль. Но эта иллюзия имеет цену», – говорится в материале.

«Когда выяснится, что потенциалы газовых месторождений были дико (в 7-10 раз) завышены, а путинизм почти «досуха» высосал недра ради своих бредней — то для 140 миллионов человек реальность радикально изменится, — пишет Александр Невзоров. — Черномырдин, когда-то, матерясь рассказывал мне, что в своё время, по указанию ЦК, объемы (запасы) горючих газов на территориях СССР многократно преувеличивались. Разумеется, из чисто идеологических соображений. Реальная же картина «запасов» совершенно иная.

Интересно, а что такое Россия без газа и без нефти?»

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