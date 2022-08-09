Американская теннисистка Серена Уильямс заявила, что уходит из большого тенниса 1 9.08.2022, 21:20

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Серена Уильямс

Она планирует уйти из спорта после завершения Открытого чемпионата США.

Теннисистка Серена Уильямс заявила, что покидает большой теннис — она планирует уйти из спорта после завершения Открытого чемпионата США, который начнется в конце августа, сообщает Reuters.

По словам 40-летней теннисистки, она видит «свет в конце тоннеля», под которым подразумевает свою продолжительную спортивную карьеру. При этом она призналась, что слово «пенсия» ей не нравится:

— Возможно, лучшее слово для описания моих планов — «эволюция». Я собираюсь перейти от тенниса к другим вещам, которые важны для меня, — заявила Уильямс в интервью журналу Vogue.

Такими вещами она назвала основанную ею фирму венчурного капитала Serena Ventures и свою семью.

Серена Уильямс рассказала о своих новых задачах: «Я должна сосредоточиться на материнстве, на своих духовных целях и, наконец, открыть для себя другую, не менее захватывающую Серену».

Всего на счету Уильямс шесть побед на Открытом чемпионате США, семь — на Открытом чемпионате Австралии, три титула «Ролан-Гаррос» и семь — Уимблдона.

Она также завоевала 14 титулов Большого шлема в парном разряде со старшей сестрой Венерой и четыре раза выиграла олимпийское золото — в одиночном (2012 г.) и парном разрядах (2000, 2008, 2012 гг.).

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