В Израиле обнаружили гигантский бивень слона возрастом почти полмиллиона лет 1.09.2022, 16:01

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Рядом с бивнем находились кремневые инструменты, которые использовал доисторический человек.

В ходе своих недавних археологических раскопок в Израиле ученые нашли редкий бивень огромного ныне вымершего слона, возраст которого составляет почти полмиллиона лет, пишет France24 (перевод - focus.ua).

Как отмечают специалисты, этот бивень является свидетельством социального ритуала доисторических людей. Артефакт высотой 2,6 м и весом около 150 кг был обнаружен биологом Эйтаном Мором на месте раскопок недалеко от Ревадима, деревни на юге Израиля.

- Что примечательно, этот ископаемый бивень был самым большим из найденных на Ближнем Востоке. Причем он умер целых 400 000 лет назад, — отметил ведущий раскопок ученый Ави Леви.

Рядом с бивнем находились кремневые инструменты, которые доисторический человек использовал для разделки и снятия шкуры животных, по-видимому, и со слонов.

По словам Леви, личность доисторических людей, населявших этот регион — сухопутный мост из Африки в Азию и Европу, остается загадкой.

- Мы не нашли здесь останков людей, а только следы их деятельности — мусор, который они выбрасывали после использования, будь то кости животных или кремневые орудия, — добавили эксперты.

Предыдущие раскопки в Ревадиме показали свидетельства обработки слоновьих костей. Некоторые из них были превращены в инструменты, а другие — в кухонную утварь.

Судя по размеру бивня, животное было до 5 м в высоту, что значительно больше сегодняшних африканских слонов. Количество мяса, которое может дать такое животное, указывают на то, что охота на слона выполняла социальную функцию.

- Группы охотников-собирателей прибывали в места сбора, где они обменивались женщинами и информацией, восстанавливали ослабевшие за год социальные связи и отправлялись на охоту на слона. Это было чем-то символическим,- объяснили специалисты.

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