ВВС: Россия потеряла в Украине более 900 элитных военных специалистов 1 1.09.2022, 19:07

На их подготовку ушли годы и миллионы долларов.

С начала войны в Украине погибло более 900 российских элитных солдат и военных специалистов, на подготовку которых ушли годы и миллионы долларов, подсчитала Русская служба ВВС на основе данных из открытых источников.

Каждый пятый скончавшийся военный был десантником. Еще минимум 148 жертв среди морских пехотинцев и 67 — среди летчиков.

Также среди погибших — 151 военнослужащий спецназа ГРУ, почти каждый четвертый из них — офицер (22%). В Росгвардии зафиксировано 245 смертей, большая часть из этих сотрудников состояла в подразделениях особого назначения (СОБР и ОМОН).

Официальные потери ФСБ и ФСО оцениваются в 20 человек. В основном это служащие погранвойск. Также среди умерших есть четыре-пять офицеров из самых засекреченных подразделений, например из Центра специального назначения ФСБ, отрядов «Альфа» и «Вымпел».

Гибель такого количества офицеров спецслужб свидетельсвует о серьезном ударе по спецназу ФСБ. К примеру, более трех сотрудников отряд «Альфа» терял только в 1995–1996 годах после тяжелых штурмов в Буденновске и Первомайском.

Наибольший урон в Украине, по оценкам журналистов, мог быть нанесен 22-й гвардейской бригаде спецназа ГРУ: там погибло не менее 30 бойцов. При этом в каждой из четырех рот умерло по офицеру-командиру.

В других соединениях спецназа похожие по масштабам потери: 21 человек, в том числе четыре офицера — в 24-й гвардейской бригаде, 21 военнослужащий и пять офицеров — в 3-й гвардейской бригаде. В 16-й гвардейской бригаде скончались заместитель командира в звании подполковника, начальник штаба в звании майора, командир роты в звании капитана.

Утрата такого количества офицеров спецназа может стать для России наиболее трудновосполнимой, сообщили изданию опрошенные эксперты.

В некоторых полках ВДВ могло выбыть из строя до половины бойцов. Так, в 331-м полку официально погибло более 80 человек, в том числе командир полка и еще 20 офицеров. Реальные потери могут доходить до 150 военных. С учетом раненых боеспособность в полку потеряли около 650 десантников — это примерно 50% от численности полка к началу войны.

Если погибает командир роты спецназа ГРУ, то заменить его может только офицер такой же воинской специальности. На подготовку лейтенанта соответствующей квалификации нужно по меньшей мере четыре года. Чтобы возглавить роту, лейтенант должен набраться опыта и пройти путь до капитана, что потребует еще около четырех лет. В сумме — не менее восьми лет подготовки.

Издание уточняет, что реальные цифры по захороненным в России военнослужащим российской армии могут быть на 40-60% больше, чем указано в материале. Такой вывод журналисты сделали, изучив список из 18 имен погибших спецназовцев Росгвардии на мемориале в расположении 26-го отряда спецназа «Меркурий».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».