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В Москве и Петербурге депутаты требуют отставки Путина

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  • 12.09.2022, 16:25
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В Москве и Петербурге депутаты требуют отставки Путина

Это третье подобное обращение за неделю.

В понедельник, 12 сентября муниципальные депутаты 18 округов Москвы, Санкт-Петербурга и Колпино выступили с публичным заявлением, потребовав отставки российского диктатора Владимира Путина, это третье подобное заявление в течение последней недели.

Соответствующее обращение опубликовала петербургский депутат Ксения Торстрем в Twitter, информирует nv.ua.

В обращении сказано, что действия диктатора «наносят вред будущему России и ее гражданам».

«Требуем отставки Владимира Путина с поста президента РФ!» — говорится в тексте обращения.

Подписи под обращением поставили почти 20 депутатов.

По словам Торстрем, что «текст петиции лаконичный» и никого не «дискредитирует».

7 сентября депутаты из совета муниципального образования Смольнинское в Санкт-Петербурге призвали Госдуму РФ обвинить диктатора Владимира Путина в государственной измене.

Поводом для этого послужил приказ российского диктатора о нападении на Украину.

На следущий день семерых депутатов совета вызвали в полицию.

8 сентября совет депутатов московского муниципального округа Ломоносовский призвал Путина уйти в отставку.

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