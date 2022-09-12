В Москве и Петербурге депутаты требуют отставки Путина

В Москве и Петербурге депутаты требуют отставки Путина17
- 12.09.2022, 16:25
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Это третье подобное обращение за неделю.
В понедельник, 12 сентября муниципальные депутаты 18 округов Москвы, Санкт-Петербурга и Колпино выступили с публичным заявлением, потребовав отставки российского диктатора Владимира Путина, это третье подобное заявление в течение последней недели.
Соответствующее обращение опубликовала петербургский депутат Ксения Торстрем в Twitter, информирует nv.ua.
Мундепы требуют отставки Путина— Ксения Торстрем (@kseniathorstrom) September 12, 2022
Муниципальные депутаты из 18 разных округов Москвы, Петербурга и Колпино требуют отставки Путина. Текст петиции лаконичный, никого не “дискредитирует”. Если вы мундеп и хотите присоедниться - милости просим. pic.twitter.com/APCUZRlznv
В обращении сказано, что действия диктатора «наносят вред будущему России и ее гражданам».
«Требуем отставки Владимира Путина с поста президента РФ!» — говорится в тексте обращения.
Подписи под обращением поставили почти 20 депутатов.
По словам Торстрем, что «текст петиции лаконичный» и никого не «дискредитирует».
7 сентября депутаты из совета муниципального образования Смольнинское в Санкт-Петербурге призвали Госдуму РФ обвинить диктатора Владимира Путина в государственной измене.
Поводом для этого послужил приказ российского диктатора о нападении на Украину.
На следущий день семерых депутатов совета вызвали в полицию.
8 сентября совет депутатов московского муниципального округа Ломоносовский призвал Путина уйти в отставку.