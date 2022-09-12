В БелЖД рассказали о новом расписании 12.09.2022, 20:12

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Что изменится для тех, кто ездит из Минска в Гомель, Брест и Калинковичи.

С 19 сентября на Белорусской железной дороге ожидается ряд изменений — они касаются пассажиров поездов бизнес-класса Минск — Брест, Минск — Гомель и Минск — Калинковичи, сообщили в пресс-службе БелЖД.

С 19 сентября увеличивается количество поездов межрегиональных линий бизнес-класса на маршруте Минск — Гомель. Поезд №752 будет курсировать по всем дням недели, кроме субботы, поезд №755 — по всем дням недели, кроме воскресенья, а поезд №751 — по пятницам и воскресеньям.

Также станет больше посадочных мест в поезде №875/876 региональных линий бизнес-класса Минск — Калинковичи — Минск: по этому маршруту запустят пятивагонные составы вместо четырехвагонных.

Это касается и поезда №735/736 межрегиональных линий бизнес-класса по маршруту Минск — Брест — Минск: он тоже будет обслуживаться новыми пятивагонными электропоездами.

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