В Мариуполе партизаны взорвали патруль оккупантов

В Мариуполе партизаны взорвали патруль оккупантов1
- 13.09.2022, 12:51
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Захватчики гнались за авторами граффити с украинской буквой «Ї».
Во временно захваченном Мариуполе силы сопротивления взорвали патруль оккупантов.
Об этом сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
«Имеем подтверждение подрыва патруля оккупантов по ул. Карпинского Кальмиусского района, которые пытались стереть «Ї» и догнать наших «художников», - рассказал он.
По его словам, три оккупанта были госпитализированы в больницу оккупированного Донецка.
Как сообщалось, в Мариуполе российские пропагандисты придумали ответ на появившиеся изображения буквы «Ї» в городе, которая стала символом сопротивления. Они рисуют красную звезду на объявлениях, где присутствует буква «Ё».