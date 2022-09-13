В Мариуполе партизаны взорвали патруль оккупантов 1 13.09.2022, 12:51

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Захватчики гнались за авторами граффити с украинской буквой «Ї».

Во временно захваченном Мариуполе силы сопротивления взорвали патруль оккупантов.

Об этом сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Имеем подтверждение подрыва патруля оккупантов по ул. Карпинского Кальмиусского района, которые пытались стереть «Ї» и догнать наших «художников», - рассказал он.

По его словам, три оккупанта были госпитализированы в больницу оккупированного Донецка.

Как сообщалось, в Мариуполе российские пропагандисты придумали ответ на появившиеся изображения буквы «Ї» в городе, которая стала символом сопротивления. Они рисуют красную звезду на объявлениях, где присутствует буква «Ё».

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