Улица Костюшко и еще пять особенностей польского Минска 14.09.2022, 9:07

Белоруска сравнила два города с одинаковым названием.

Журналистка «Салідарнасці» посетила польский город Минск-Мазовецки, где есть ТЦ «Галерея» и близкая сердцу многим белорусам улица.

Минск-Мазовецки находится в 40 километрах от Варшавы. По данным за 2015 год, здесь проживает чуть более 40 тысяч человек.

Как отмечается на официальном сайте города, Минск-Мазовецки — один из старейших городов восточной Мазовии, которое существовало как торговое поселение с четырнадцатого века. В средневековых и более поздних источниках чаще всего упоминалось как Mensko, Mynsko, Minsko, Miensko и Minsk.

Название города, вероятно, происходит от близлежащей реки Миены, в бассейне которой была сосредоточена колонизация этих областей, входивших в состав Черской земли Мазовецкого княжества. В начале следующего века статус поселения изменился, и оно стало городом.

Оказалось, история польского Минска — не единственная параллель, которую можно провести с белорусским, который отметил 955-летие.

Итак, шесть пунктов, чем, на наш взгляд, примечателен тезка белорусской столицы.

Предприятия

Недалеко от железнодорожной станции располагается предприятие Pesa. Издалека хорошо видна его табличка с названием, а вот вид на территорию и само здание загораживают блоки.

С развитием железных дорог в Польше, в 1951 году было принято решение построить в Минске-Мазовецком завод по ремонту подвижного состава. Для этого выделили территорию в 26 га. Уже в 1954-м в ремонтный цех поступил первый электропоезд.

Спустя два года завод был включен в национальный фонд «Foksal» в рамках общей программы приватизации. Начиная с 2002 года акции завода покупались частными инвесторами: здешними и зарубежными.

Сегодня завод Pesa является одним из крупнейших работодателей в регионе, в котором работает около 750 сотрудников (только в филиале города Минск-Мазовецки). Pesa сотрудничает с многими местными предприятиями и выполняет комплексную модернизацию наряду с капитальным или ревизионным ремонтом электропоездов, пассажирских вагонов, автобусов и трамваев.

В десяти минутах от Pesa располагается химический завод Gruplast. Вокруг завода — лес и небольшие ухоженные двухэтажные домики. Первая половина территории, на которой и располагается само предприятие, ограждена двойным забором.

У входа — паркинг, на котором практически нет свободных мест, и КПП с шлагбаумом. Вторая часть территории тоже ограждена забором, но там есть открытые участки, которые спокойно позволяют зайти на территорию. Здесь хранятся мешки цемента, плитка и другие материалы.

На своем официальном сайте предприятие заявляет о себе как об успешном производителе различных форм упаковки из фольги, которое работает на рынке более 20 лет, доставляя свою продукцию в страны ЕС и бывшего СНГ.

Что примечательно, на самых популярных сайтах по поиску работы в Польше нет открытых вакансий на эти предприятия. Pesa ищет работников в свой второй филиал, который находится в Быдгоще.

Район особняков

В районе недалеко от железнодорожной станции – коттеджи с ухоженными территориями, высокими туями и садами. Практически во всех этих домах находится по несколько квартир с отдельными входами. Очень красиво.

Улица Костюшко

Да, я нашла Минск, в котором есть улица Тадеуша Костюшко. На ней располагаются жилые дома, консультационный пункт, нотариус, архитектурное бюро, автобусная станция с названием «Костюшко».

ТЦ «Галерея»

Каждый минчанин знает торгово-развлекательный центр «Галерея», который находится на Немиге. В польском Минске целых два торговых центра с похожим названием. И пусть визуально они все же не схожи, но это очень бросается в глаза.

В «Галерее», которая находится в центре города — продуктовый магазин, магазины одежды масс маркет, рядом со входом — островок с домашними овощами и фруктами.

В «галерее Эмма» нет магазинов масс маркета. Здесь располагаются магазины парфюмерии, обуви, одежды, медицинский центр.

Ресторан «Минск»

На одной из улиц был замечен ресторан американской (!) кухни «Минск».

В меню в основном бургеры: среди маленьких самых дешевый обойдется в 23 злотых (примерно 12 белорусских рублей), самый дорогой — в 38 (около 20 рублей). Среди больших самый дешевый — 35 злотых (примерно 19 руб.), самый дорогой — 46 (около 25 руб.).

Бокс буррито, который также включает в себя пять крылышек и картошку фри, стоит 38 злотых (порядка 20 рублей).

Лото, киоски и проспекты

На многих административных или других зданиях название города пишется сокращенно — «Mińsk». Это заставляет возвращаться в родной город и сравнивать.

Конечно, атмосфера небольшого регионального города не сравнится с атмосферой столицы: здесь нет широких проспектов и многоэтажек. Центр города — невысокие дома и здания, магазины и кафе.

Есть в польском Минске то, чего в белорусском еще пока нет, а есть и то, чего уже нет. Например, старые добрые киоски, которые у нас заменили табакерками или павильонами. В ассортименте киосков журналы, газеты, сим-карты и сигареты.

Также в глаза бросаются специальные павильоны с лото. Здесь местные жители заполняют карточки с надежной на выигрыш.

— В вашем Минске лучше, чем в нашем? Это же столица, — спросил меня один парень-поляк, когда узнал, что я тоже из Минска, но не здешнего.

Растерялась. Родное всегда ближе к сердцу, но в этом Минске нет плохих новостей и есть улица Костюшко.

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