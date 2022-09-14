Улица Костюшко и еще пять особенностей польского Минска
- 14.09.2022, 9:07
Белоруска сравнила два города с одинаковым названием.
Журналистка «Салідарнасці» посетила польский город Минск-Мазовецки, где есть ТЦ «Галерея» и близкая сердцу многим белорусам улица.
Минск-Мазовецки находится в 40 километрах от Варшавы. По данным за 2015 год, здесь проживает чуть более 40 тысяч человек.
Как отмечается на официальном сайте города, Минск-Мазовецки — один из старейших городов восточной Мазовии, которое существовало как торговое поселение с четырнадцатого века. В средневековых и более поздних источниках чаще всего упоминалось как Mensko, Mynsko, Minsko, Miensko и Minsk.
Название города, вероятно, происходит от близлежащей реки Миены, в бассейне которой была сосредоточена колонизация этих областей, входивших в состав Черской земли Мазовецкого княжества. В начале следующего века статус поселения изменился, и оно стало городом.
Оказалось, история польского Минска — не единственная параллель, которую можно провести с белорусским, который отметил 955-летие.
Итак, шесть пунктов, чем, на наш взгляд, примечателен тезка белорусской столицы.
Предприятия
Недалеко от железнодорожной станции располагается предприятие Pesa. Издалека хорошо видна его табличка с названием, а вот вид на территорию и само здание загораживают блоки.
С развитием железных дорог в Польше, в 1951 году было принято решение построить в Минске-Мазовецком завод по ремонту подвижного состава. Для этого выделили территорию в 26 га. Уже в 1954-м в ремонтный цех поступил первый электропоезд.
Спустя два года завод был включен в национальный фонд «Foksal» в рамках общей программы приватизации. Начиная с 2002 года акции завода покупались частными инвесторами: здешними и зарубежными.
Сегодня завод Pesa является одним из крупнейших работодателей в регионе, в котором работает около 750 сотрудников (только в филиале города Минск-Мазовецки). Pesa сотрудничает с многими местными предприятиями и выполняет комплексную модернизацию наряду с капитальным или ревизионным ремонтом электропоездов, пассажирских вагонов, автобусов и трамваев.
В десяти минутах от Pesa располагается химический завод Gruplast. Вокруг завода — лес и небольшие ухоженные двухэтажные домики. Первая половина территории, на которой и располагается само предприятие, ограждена двойным забором.
У входа — паркинг, на котором практически нет свободных мест, и КПП с шлагбаумом. Вторая часть территории тоже ограждена забором, но там есть открытые участки, которые спокойно позволяют зайти на территорию. Здесь хранятся мешки цемента, плитка и другие материалы.
На своем официальном сайте предприятие заявляет о себе как об успешном производителе различных форм упаковки из фольги, которое работает на рынке более 20 лет, доставляя свою продукцию в страны ЕС и бывшего СНГ.
Что примечательно, на самых популярных сайтах по поиску работы в Польше нет открытых вакансий на эти предприятия. Pesa ищет работников в свой второй филиал, который находится в Быдгоще.
Район особняков
В районе недалеко от железнодорожной станции – коттеджи с ухоженными территориями, высокими туями и садами. Практически во всех этих домах находится по несколько квартир с отдельными входами. Очень красиво.
Улица Костюшко
Да, я нашла Минск, в котором есть улица Тадеуша Костюшко. На ней располагаются жилые дома, консультационный пункт, нотариус, архитектурное бюро, автобусная станция с названием «Костюшко».
ТЦ «Галерея»
Каждый минчанин знает торгово-развлекательный центр «Галерея», который находится на Немиге. В польском Минске целых два торговых центра с похожим названием. И пусть визуально они все же не схожи, но это очень бросается в глаза.
В «Галерее», которая находится в центре города — продуктовый магазин, магазины одежды масс маркет, рядом со входом — островок с домашними овощами и фруктами.
В «галерее Эмма» нет магазинов масс маркета. Здесь располагаются магазины парфюмерии, обуви, одежды, медицинский центр.
Ресторан «Минск»
На одной из улиц был замечен ресторан американской (!) кухни «Минск».
В меню в основном бургеры: среди маленьких самых дешевый обойдется в 23 злотых (примерно 12 белорусских рублей), самый дорогой — в 38 (около 20 рублей). Среди больших самый дешевый — 35 злотых (примерно 19 руб.), самый дорогой — 46 (около 25 руб.).
Бокс буррито, который также включает в себя пять крылышек и картошку фри, стоит 38 злотых (порядка 20 рублей).
Лото, киоски и проспекты
На многих административных или других зданиях название города пишется сокращенно — «Mińsk». Это заставляет возвращаться в родной город и сравнивать.
Конечно, атмосфера небольшого регионального города не сравнится с атмосферой столицы: здесь нет широких проспектов и многоэтажек. Центр города — невысокие дома и здания, магазины и кафе.
Есть в польском Минске то, чего в белорусском еще пока нет, а есть и то, чего уже нет. Например, старые добрые киоски, которые у нас заменили табакерками или павильонами. В ассортименте киосков журналы, газеты, сим-карты и сигареты.
Также в глаза бросаются специальные павильоны с лото. Здесь местные жители заполняют карточки с надежной на выигрыш.
— В вашем Минске лучше, чем в нашем? Это же столица, — спросил меня один парень-поляк, когда узнал, что я тоже из Минска, но не здешнего.
Растерялась. Родное всегда ближе к сердцу, но в этом Минске нет плохих новостей и есть улица Костюшко.