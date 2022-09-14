СМИ: В России могло произойти нападение на кортеж Путина 14.09.2022, 13:42

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иллюстрационное фото

Начальник личной охраны президента РФ и еще несколько человек отстранены и находятся под стражей.

В России произошло нападение на кортеж президента Владимира Путина в то время, как он находился в одном из автомобилей.

Нападение на кортеж Путина произошло во время следования колонны авто в одну из резиденций президента РФ. Об этом сообщает «Главред» со ссылкой Telegram-канал «Генерал СВР», публикующий инсайды из Кремля.

Уточняется, что Путин находился в дублирующем кортеже, куда иногда пересаживается по рекомендации службы безопасности.

По данным источника, на пути к резиденции, за несколько километров, первый автомобиль сопровождения был заблокирован автомобилем скорой помощи, а второй автомобиль сопровождения объехал не останавливаясь внезапно возникшее препятствие: «А во время объезда препятствия третьим авто, в котором находился Путин, со стороны левого переднего колеса прозвучал громкий хлопок с последующим сильным задымлением».

Отмечается, что впоследствии за рулем автомобиля скорой помощи, которым был заблокирован первый автомобиль из кортежа, был обнаружен труп мужчины. При этом расследование инцидента и вся информация по нему засекречена, всех посвященных предупредили об ответственности за распространение.

«Начальник личной охраны президента и еще несколько человек отстранены и находятся под стражей. О передвижении президента в этом кортеже знал узкий круг лиц и все они из службы безопасности президента. После инцидента трое из них исчезли, это были именно те люди, что находились в первом авто кортежа, судьба их на данный момент не известна, автомобиль на котором они передвигались был найден пустым в нескольких километрах от происшествия», - подчеркивается в сообщении.

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