закрыть
16 сентября 2022, пятница, 9:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Эстонии россиянина лишили вида на жительство из-за оскорбления украинок

13
  • 16.09.2022, 8:26
  • 7,290
В Эстонии россиянина лишили вида на жительство из-за оскорбления украинок

Пьяный гражданин РФ нецензурно выражался на пляже в Таллинне.

Россиянина, который на пляже в Таллинне оскорблял украинских беженок из-за украинского языка, лишили постоянного вида на жительство.

Об этом сообщает Delfi.

Конфликт между местным россиянами и украинскими девушками произошел в июле. На видео, выставленном в сеть одной из потерпевших, видно, как мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляет девушек, выражаясь нецензурно.

По словам потерпевших, суть конфликта заключалась в том, что мужчина требовал от них говорить «нормально», то есть на русском языке. Он объяснил свои грубые слова тем, что женщины его «провоцировали, оскорбив родной язык».

После этого полиция возбудила дело по статье о нарушении общественного порядка. В результате у мужчины аннулировали постоянный вид на жительство. Виновник конфликта родился в Эстонии и имеет российское гражданство.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Новый вассал Китая
Новый вассал Китая Леонид Невзлин
Время уползать
Время уползать Владимир Халип
Самая большая драма для Путина
Самая большая драма для Путина Юрий Бутусов
Великий зимний уход
Великий зимний уход Юрий Романенко