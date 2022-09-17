Лучшие фантастические сериалы, ради которых можно провести выходные дома 3 17.09.2022, 13:59

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Пять фильмов, способных скрасить любую погоду.

Журналисты citydog.io выбрали 5 сериалов, ради которых можно провести выходные дома.

«Властелин колец: Кольца власти»

О чем. Так сразу и не скажешь. Если сильно упрощать, то это своего рода приквел к «Властелину колец»: сериал рассказывает о сотворении тех самых колец, из-за которых Фродо потом придется идти в свое сумасшедшее путешествие, о борьбе эльфов и людей с Сауроном, который затем примет форму огромного глаза и будет пристально следить за Фродо.

Попутно нам показывают красивую Морию (а не как во «Властелине колец») и красивых гномих (но без бород, из-за чего фанаты негодуют), красивое царство людей (спойлер: с гнильцой) и вообще много чего красивого.

Почему стоит смотреть. Скорее не почему (с этим и так все ясно: перед вами – баснословно дорогой сериал, на пять сезонов которого планируют потратить не менее $1 млрд, и уже это заслуживает внимания), а как.

Если вы фанат легендариума Толкина – просто расслабьтесь и примите тот факт, что перед вами не канон, а фантазия на тему. Если вы вообще ничего не знаете про Средиземье – просто расслабьтесь и наслаждайтесь безумно красивой картинкой.

Дата выхода: 2 сентября на Amazon Prime.

«Дом Дракона»

О чем. Так сразу и не… Ладно, на самом деле перед нами еще один приквел, с той лишь разницей, что сюжет известен заранее. Если сценаристам «Колец власти» приходится фантазировать на ходу, латая огромные пробелы в истории Средиземья по собственному вкусу, то у авторов «Дома Дракона» есть подсказка: о войне между Таргариенами, которая получила название «Пляска Драконов», Джордж Мартин рассказал вполне подробно.

Рассказал следующее: один король долго не мог завести сына, так что назвал наследником свою дочь, а потом женился на ее лучшей подруге – и она таки родила ему сына. Конфликт интересов, как понимаете, налицо.

Почему стоит смотреть. В сериале собрана вся классика «Игры престолов»: кровь, секс, алкоголь, драконы, мемы. Поэтому и стоит.

Дата выхода: 22 августа на HBO.

«Песочный человек»

О чем. Экранизация легендарного комикса Нила Геймана о Песочном человеке – очень готичном божестве Сна, которое бегает в черном костюме, усыпляет врагов, отправляя их в царство, извините за тавтологию, снов, а по пути встречает кучу знакомых нам героев – библейских Авеля и Каина, Люцифера, прабабку Джона Константина и бог знает кого еще.

Почему стоит смотреть. До премьеры в Сети чаще встречались насмешки в адрес актерского состава, а фанаты комикса сомневались, что его вообще можно достойно экранизировать. Кажется, ставки на сериал не делал вообще никто, но в итоге многие (и критики, и зрители) считают, что если и выбирать главный фэнтези-сериал сезона – то это точно «Песочный человек».

Дата выхода: 5 августа на Netflix.

«Ради всего человечества», 3-й сезон

О чем. Переключаемся с фэнтези и комиксов на фантастику. Сериал «о том, как могло бы быть, если бы»: если бы первыми на Луну высадились советские космонавты, если бы на Луне строили города, если бы на Марсе была вода, если бы Советский Союз не распался и куча других «если бы».

Этим летом вышел уже третий сезон, и теперь сериал охватывает период с 1969 года по 1995-й, а главное – держит в напряжении так же хорошо, как и в первом сезоне.

Почему стоит смотреть. За сериал отвечает идеальный тандем: корпорация Apple, умеющая делать красиво, и сценарист Рональд Д. Мур, который одинаково хорош и в научной фантастике (он работал над «Звездным крейсером “Галактика” и над «Звездным путем»), и в играх со временем и альтернативной историей (привет, «Чужестранка»).

Дата выхода: 10 июня Apple TV+.

«Газетчицы»

О чем. «Очень странные дела» с девчачьим кастом: 80-е годы, четыре девочки-подростка, велосипеды, газеты – и путешествия во времени. И динозавры. И роботы.

Почему стоит смотреть. Чтобы участвовать в спорах, что лучше – «Газетчицы» или «Очень странные дела». Ну и потому что в основе сериала – комикс Брайана Вона, который, среди прочего, работал над тем самым «Остаться в живых».

Дата выхода: 29 июля на Amazon.

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