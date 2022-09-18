Сколько стоит сдать на водительские права в Беларуси? 18.09.2022, 0:51

Получить удостоверение можно за 3-5 месяцев.

Получить водительское удостоверение можно за 3-5 месяцев с учетом обучения в автошколе. Подробнее о том, во сколько обойдется каждый этап на пути к водительским правам, рассказываем myfin.by.

Первый этап – обучение

Чтобы получить водительское удостоверение, сначала придется пройти курс обучения в сертифицированной автошколе, сдать в ней экзамены и получить соответствующий документ об этом. Все это регулируется Законом «О дорожном движении» № 313-З от 5 января 2008 г. с учетом дополнений и изменений, принятых 14 декабря 2021 г. Законом № 134-З.

Самостоятельно пройти курс «молодого бойца» с опытным водителем и потом сдавать экзамены в ГАИ теоретически можно, но только на закрытых площадках. И такие случаи всегда рассматриваются индивидуально: должна быть серьезная причина, почему вы не обучаетесь в автошколе (например, больной родственник, за которым нужен уход и т.д.). Кроме того, в Положении о порядке выдачи водительского удостоверения сказано, что лица, не сдавшие теоретический или практический экзамен три раза, к дальнейшем экзаменам допускаются только после завершения обучения.

Таким образом, в полную стоимость водительского удостоверения войдет цена обучения в автошколе на соответствующую категорию.

Есть ряд важных моментов, о которых нужно знать:

- отучиться в автошколе достаточно один раз, при повторном получении прав учиться еще раз не придется;

- существует градация прав по буквам латинского алфавита: АМ – мопеды (с 16 лет); А – мотоциклы (с 17 лет); А1 – мотоциклы с небольшой мощностью (с 16 лет); В – легковые авто и автобусы до 8 мест (с 18 лет); С – грузовые авто (с 17 лет); D – пассажирские автобусы (можно получить с 21 года); F – трамваи (с 21 года); I – троллейбусы (с 21 года); категории ВЕ, СЕ, DE – это В, С, D, но еще с прицепом (с 21 года);

- без обучения можно получить права на мопед и мотоциклы с малым объемом двигателя;

если имеешь права более высокой категории, то получить на более низкую можно без обучения, сдается только практический экзамен;

- на более высокие категории нужно пройти переподготовку.

Сколько стоит учеба в автошколе

Цены на обучение примерно следующие (по состоянию на сентябрь 2022):

- категория A – 300-350 руб.;

- категория В – 730-900 руб.;

- категория С – 450-800 руб.;

- категория D – от 350 руб. (конечная цена зависит от того, с какой категории будет переподготовка).

Базовой обычно становится категория В, более высокие категории получают сразу вместе с В или доучиваются потом. Переподготовка чаще всего на 40-50% дешевле, чем учеба «с нуля». Многие автошколы дают сезонные скидки 15-20%. Некоторые предлагают VIP-обучение с персональным подходом, инструктором и большим объемом практики, но и цена становится в 2-3 раза больше. Наиболее дешевые варианты (от 530 рублей) зачастую не включают в цену стоимость топлива (его придется оплачивать отдельно, это еще 190-200 руб.), но итоговая сумма выходит примерно той же.

Следующий обязательный платеж перед получением прав – плата за медицинскую комиссию. Осмотр у всех врачей и выдача справки обойдется примерно в 20-40 руб. (зависит от медучреждения).

Понадобятся также фотографии на справку, это еще порядка 8-12 руб.

Сколько стоит сдача экзаменов в ГАИ

Итак, экзамены в автошколе сданы, все необходимые документы и справки собраны, а значит, пришло время экзаменов в ГАИ. Их два вида: теоретический и практический. Практический тоже состоит из двух частей: вождение на закрытой площадке («городок»), а после его сдачи – вождение по дорогам общего пользования («город»). Теоретический экзамен – это знакомые всем тесты в ГАИ.

Что здесь нужно иметь в виду:

- при первом получении прав сдают как теорию, так и практику;

- если идет получение более низкой категории (например, с B на А), сдается только практический экзамен;

- если вас ранее лишили водительского удостоверения, то сдают только теорию. Но если лишение связано с алкоголем за рулем, то придется сдавать и теорию, и практику. Если права забрали по медицинским показаниям, то их возвращают после медицинской комиссии, сдавать экзамены вовсе не нужно;

- для получения прав на мопед сдают только теорию.

Цены на услуги в ГАИ единые по всей стране:

- теоретический экзамен стоит 9,60 руб. (0,3 базовой величины);

- практический экзамен – 32 руб. (1 БВ);

- практический на мотоцикле – 22,4 руб. (0,7 БВ).

Итого: 41,6 руб. за сдачу экзаменов на категорию B.

Сколько стоят сами права, за что и как платить?

За выдачу самого водительского удостоверения также придется оплатить госпошлину и несколько других услуг, вот их цена в 2022 г.:

- за водительское удостоверение надо уплатить 64 руб. (2 БВ);

- за оформление заявления – 2,56 руб. (0,08 БВ);

- за компьютерные услуги – 1,28 руб. (0,04 БВ).

Итого – 67,84 руб. за получение водительского удостоверения.

Если посчитать все затраты по нижней планке, то минимальная сумма для получения водительского удостоверения категории B в 2022 г. составит около 870 рублей (с учётом затрат на топливо).

Отметим, что оплатить госпошлину, сдачу экзаменов, медицинские справки и услуги автошкол можно через ЕРИП. Это поможет сэкономить на комиссиях.

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